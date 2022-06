Błyskawiczny rozwój Internetu mobilnego

Redakcja

Czy wiesz, że według miarodajnych raportów, zapotrzebowanie na transmisję danych ma być tak duże, że istniejące sieci mobilne nie będą w stanie go obsłużyć? I co, skończy się nam internet? Nie ma takiej możliwości, ale warto sprawdzić, jak dynamicznie rozwija się internet mobilny.

Szybki Internet mobilny

Wybieramy Internet mobilny

O ile w Europie Internet mobilny ma 6 procent udziału w całkowitym ruchu internetowym, o tyle w Polsce wynosi on 14 procent. Liczba danych wykorzystanych w sieciach mobilnych w naszym kraju w roku 2018 robi wrażenie. To trzy miliardy gigabajtów! Zaledwie dwa lata wcześniej było to dwa razy mniej, łatwo więc wyobrazić sobie, jak szybko rośnie zapotrzebowanie na Internet mobilny w naszym kraju. Spora część z tej liczby to przesył danych z terenów wiejskich i mniejszych miejscowości, gdzie dostęp do szerokopasmowego Internetu jest utrudniony. To nie dziwi, bo oferty na Internet mobilny na miesiąc są bardzo korzystne i nie stanowią dużego kosztu w budżecie.Rozwój Internetu mobilnego łączy się oczywiście z niezwykle dynamiczną sprzedażą urządzeń mobilnych. Smartfon jest obecnie gadżetem, z którym trudno się rozstać. Szczególnie młodsi użytkownicy sieci nie potrzebują kabla, by korzystać z dobrodziejstw Internetu. Stoimy u progu wdrożenia technologii 5G. Jej spopularyzowanie może oznaczać, że Internet mobilny będzie rozwiązaniem, które wybierane będzie dużo częściej niż dziś.Potencjał tabletów, laptopów czy smartfonów wynika z ich mobilności. Wystarczy karta SIM lub odpowiedni router, byśmy mogli w pełni cieszyć się ich możliwościami. Internet mobilny podsuwa nam to rozwiązanie. Operatorzy konkurują ze sobą coraz bardziej atrakcyjnymi cenowo pakietami, by zatrzymać użytkowników jak najdłużej. Za najtańsze oferty mobilnego Internetu możemy zapłacić ledwie kilkanaście złotych. To w zupełności wystarczy do przeglądania stron i kontaktu ze znajomymi. Oczywiście za bogatszą ofertę możemy zapłacić nawet około 100 złotych za miesiąc, ale by swobodnie korzystać z sieci, wystarczy o wiele mniej, bo już 25-35 złotych.Decydując się na konkretny pakiet, warto również zwrócić uwagę na liczbę oferowanych gigabajtów. W niektórych sieciach można wybierać spośród różnych pakietów i doładowywać konto, kiedy jest taka potrzeba. Nieważne czy kilka razy w roku, czy w ciągu jednego miesiąca. Jeśli zapominasz o tym obowiązku, możesz skorzystać z opcji autodoładowania. Wystarczy podpiąć kartę płatniczą do konta, a pakiet będzie odnawiał się sam.