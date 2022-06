Nowa oferta T-Mobile. 5G w każdej taryfie

Łukasz Szewczyk

• Nowa odsłona oferty abonamentowej T-Mobile

• 5G w każdej taryfie

Nowa oferta T-Mobie (od 21 czerwca 2022)

T-Mobile wprowadza zmiany w ofercie abonamentowej. Dla osób, które nie lubią ograniczeń dostępne są dwie taryfy z nielimitowanym dostępem do internetu 5G w smartfonie - M za 65 zł oraz L za 85 zł. W obu przypadkach użytkownik otrzymuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz nieograniczony limitem GB dostęp do sieci 5G w smartfonie. W wariancie M działa on z prędkością do 30 Mb/s, natomiast w wersji L - w maksymalnej dostępnej prędkości. Oba pakiety zapewniają dodatkowo 6-miesięczny bezpłatny dostęp do "Rozrywki bez Ograniczeń" - usługi umożliwiającej korzystanie z platform streamingowych z książkami, muzyką, filmami czy programami, która pozwala na wybór tej samej lub innej platformy co miesiąc. "M-ka" i "L-ka" to także 20-złotowe zniżki na kolejny abonament w ramach programu "Korzyści dla Domu". Oznacza to, że za kolejną kartę SIM w "M Nielimitowana" klient zapłaci 45 zł miesięcznie, z kolei w "L Nielimitowana" - 65 zł miesięcznie. Oferty obejmują również rabaty na urządzenia w przypadku rat 0% na 24 miesiące. Wynoszą one kolejno 150 i 300 zł. Co więcej, przy wyborze dwóch ofert nielimitowanych tego samego dnia klient otrzymuje dodatkowe 100 zł rabatu na urządzenie.Dla tych, którzy nie potrzebują dużego zapasu internetu, stworzono nowy wariant oferty XS. W cenie 40 zł klienci znajdą rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu, dodatkowo zaś pakiet 5 GB internetu. Osoby, które poszukują większego pakietu, mogą z kolei skorzystać z oferty S, której cena wynosi 50 zł. W tym wypadku otrzymają nielimitowane połączenia, SMS-y i MMS-y, jak również paczkę wielkości 20 GB. A jeśli zdecydują się na kolejny numer w ramach oferty S, zapłacą za niego jedynie 30 zł. Oba warianty gwarantują dostęp do 5G.Do każdej oferty można dobrać dowolne urządzenie na elastyczne raty 0% na 24 lub 36 miesięcy. A dodatkowo, wybierając taryfy nielimitowane, przyznawany jest rabat na pierwszą wpłatę (w opcji na 24 miesiące).Dla posiadaczy abonamentu na usługi głosowe, kolejne usługi dla domu będą tańsze o 20 zł miesięcznie od ceny wyjściowej. Mowa tu o kolejnym abonamencie, internecie światłowodowym bądź internecie dla domu.Dodatkowo do końca czerwca klienci, którzy zdecydują się na wariant M lub L, mogą otrzymać drugą taką samą ofertę za 0 zł nawet przez 12 miesięcy. Do wyboru mają także bezpłatny roczny dostęp do usługi internetu światłowodowego - po tym czasie w obu wariantach mogą liczyć zaś na atrakcyjne zniżki. Z promocji skorzystają zarówno nowi klienci, jak i aktualni użytkownicy taryf "M Nielimitowana" i "L Nielimitowana". Dotyczy ona również osób, które mają już numer w T-Mobile i zmienią swoją taryfę na "M-kę" lub "L-kę".