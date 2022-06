Netia przejmuje Oktawave i wzmacnia się w chmurze

Łukasz Szewczyk

• Netia przejęła specjalizującą się w środowisku chmurowym spółkę Oktawave.

• W efekcie Grupa Polsat Plus wzmacnia swoją pozycję w zakresie rozwiązań chmurowych wśród operatorów działających na polskim rynku.

Przejęcie Oktawave znacząco wzmocni realizowaną od kilku lat pod hasłem NetiaNext transformację obszaru B2B Grupy Netia w stronę integratora usług transmisji danych z zaawansowanymi, chmurowymi rozwiązaniami ICT i cyberbezpieczeństwa.Oktawave, to pierwsza i największa polska platforma publicznej chmury obliczeniowej. Dostarcza usługi przetwarzania danych w chmurze (IaaS) oraz usługi w zakresie planowania, wdrażania i utrzymania środowisk chmurowych. Spółka posiada bardzo kompetentny i doświadczony zespół, który z sukcesami wspiera firmy w transformacji cyfrowej, realizacji strategii multicloud, migracji i zarządzaniu chmurą obliczeniową. Platforma Oktawave zapewnia też autorskie rozwiązania, które pomagają w sprawnej migracji do rozwiązań chmurowych globalnych dostawców, takich jak AWS, Azure, Google Cloud.- powiedział Andrzej Abramczuk, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Netia S.A.Wśród rozwiązań Oktawave, których Grupa Netia dotychczas nie oferowała są np.: zaawansowane rozwiązania zarządzania, automatyzacji i skalowania aplikacji kontenerowych w technologii Kubernetes, czy rozwiązania automatyzujące zarządzanie ruchem aplikacyjnym pomiędzy centrami danych i strefami dostępności.Z kolei klienci Oktawave zyskają niebawem dostęp m. in. do bogatej oferty rozwiązań z portfolio NetiaNext w tym usług cyberbezpieczeństwa oraz do usług telekomunikacyjnych Grupy Netia.Wartość transakcji wyniosła 33,7 mln zł.