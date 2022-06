Stwórz idealną pracownię z Apple Mac Studio

iSpot

Zastanawiasz się, czym wyróżnia się Apple Mac Studio ? Jego sekret to zdumiewająca moc chodząca w parze z energooszczędnością. A to wszystko dzięki wybitnym, autorskim czipom od Apple! To one umożliwiły zaprojektowanie komputera stacjonarnego, który nie tylko nie ogranicza Twojej kreatywności, ale też staje się jej siłą napędową. Jedyne, co musisz zrobić to dać upust wyobraźni oraz wybrać jeden z genialnych procesorów: superszybki M1 Max lub najmocniejszy M1 Ultra.Czip M1 Max pomoże Ci zmierzyć się z największymi wyzwaniami i arcytrudnymi projektami. Operowanie wieloma aplikacjami naraz, renderowanie grafiki, edytowanie tysięcy zdjęć, montowanie materiałów wideo oraz audio - nieważne jakie stoi przed Tobą zadanie, M1 Max wesprze Cię w drodze do celu, zapewniając: nawet dziewięć strumieni wideo 8K, 57 miliardów tranzystorów, do 11 bilionów operacji na sekundę, możliwość obsługi nawet pięciu wyświetlaczy oraz obsługę formatów H.264, HEVC i ProRes.A co z M1 Ultra? Powstał w zasadzie z dwóch czipów M1 Max, więc zapewnia jeszcze większą moc, zdolną do renderowania w środowisku 3D, dwukrotnie większą ilość silników multimedialnych oraz możliwość odtwarzania nawet osiemnastu strumieni wideo 8k, 114 miliardów tranzystorów, do 22 bilionów operacji na sekundę oraz obsługę pięciu wyświetlaczy i formatów H.264, HEVC oraz ProRes. Wielkie możliwości w niewielkiej obudowie.Moc możliwości Maca Studio zamknięta jest w niewielkiej obudowie, która z łatwością zmieści się na każdym biurku. Aby jednak jego rewelacyjne podzespoły mogły spełniać tak imponujące osiągi, komputer wyposażono w przemyślany układ termiczny. Właśnie dlatego, pomimo swojej potęgi, Mac Studio pozostaje cichy i kompaktowy, a Ty nie musisz martwić się o przegrzanie sprzętu.Co więcej, obudowa kryje aż 12 portów umiejscowionych z przodu oraz z tyłu urządzenia dla pełnej wygody użytkownika. Bez trudu podłączysz do niego dodatkowy dysk pamięci, kamerę, głośniki, wyświetlacze i inne urządzenia. Posłużą Ci do tego:Dzięki tej dodatkowej magii możesz podłączyć też rewelacyjne sprzęty Apple, np. monitor Studio Display lub bez­prze­wodowe akcesoria Magic, i stworzyć pracownię idealną!Tak jak w przypadku innych komputerów Mac, Mac Studio działa na niezawodnym, autorskim systemie Apple. macOS Monterey został zaprojektowany z myślą o architekturze dedykowanych czipów i dzięki temu może w pełni wykorzystywać możliwości graficzne oraz pamięć RAM tego modelu. Co więcej, uczestniczy w procesie samouczenia maszyn opartych na procesorach M1 Max oraz M1 Ultra.Jeśli leży Ci na sercu dobro planety, to zapewne ucieszy Cię informacja, że przy projektowaniu i produkcji Maca Studio zadbano o minimalizację jego wpływu na środowisko. Energooszczędność, część surowców pochodząca z recyklingu i opakowania, produkowane z materiałów pozyskanych ze zrównoważonego leśnictwa to znak, że Apple wyznacza ścieżki, również w działaniach konkurencji. Podejmuj wyzwania i osiągaj cele z Twoim nowym partnerem w pracy. Zamów Maca Studio u autoryzowanego sprzedawcy, który współpracuje z producentem, np. ze sklepu internetowego iSpot Apple Premium Reseller i pokonaj granicę wydajności!