Emitel zakończył proces zwalniania pasma 700 MHz na potrzeby budowy sieci 5G

Łukasz Szewczyk

• W nocy z 26 na 27 czerwca 2022 roku Emitel przeprowadził ostatni już etap przełączeń częstotliwości naziemnej telewizji cyfrowej

• W całości uwolniono pasmo 700 MHz, które ma być przeznaczone na potrzeby budowy sieci mobilnej piątej generacji.

• Nowy standard nadawania DVB-T2/HEVC w przypadku multipleksów MUX1, MUX2 oraz MUX4 jest dostępny dla widzów w całej Polsce. Multipleks MUX3 zostanie przełączony na nowy standard w późniejszym terminie.

Refarming pasma 700 MHz to operacja przeniesienia multipleksów telewizji naziemnej z częstotliwości 694-790 MHz do niższego zakresu 470-694 MHz. Miało to związek z koniecznością zwolnienia pasma 700 MHz przez kraje Unii Europejskiej na potrzeby budowy sieci mobilnej w standardzie 5G. Zmiany prowadzone były zgodnie z zarządzeniem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz. Zgodnie z Zarządzeniem UKE z dnia 7 czerwca 2022 zmiana standardu nadawania nie objęła multipleksu MUX3 - nadawca publiczny będzie mógł nadawać swoje programy w standardzie DVB-T do końca 2023 roku. Nie zmieniły się również parametry emisji MUX8, który nadawany jest w paśmie VHF, w związku z czym nie był przedmiotem refarmingu.- powiedział Andrzej Kozłowski, Prezes Zarządu Emitel S.A.- powiedział Jerzy Godek, Dyrektor Pionu Techniki, Członek Zarządu Emitel S.A.Ze względu na stopień skomplikowania prac, projekt był podzielony na etapy i obejmował:• Etapy wstępne: marzec 2020 i czerwiec 2020 - woj. zachodniopomorskie (Białogard, Koszalin)• Etap 1: 28 marca 2022 - rejon Sudetów i Dolnego Śląska, województwo lubuskie;• Etap 2: 25 kwietnia 2022 roku - pas Pomorza od Szczecina do Trójmiasta, duża część Wielkopolski, Kujawy, zachodnia część Mazowsza;• Etap 3: 23 maja 2022 - południowa część Wielkopolski, Ziemia Łódzka, Kielecczyzna, Podkarpacie, Małopolska, Górny Śląsk, Opolszczyzna;• Etap 4: 27 czerwca 2022 - Mazowsze, wschodnia część kraju od Suwalszczyzny, przez Warmię i Mazury, Podlasie, po Lubelszczyznę i Zamojszczyznę.