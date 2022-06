Zmiany w roamingu w UE. Szybszy internet, lepsze warunki dla konsumentów

Łukasz Szewczyk

• Nowe przepisy dotyczące roamingu dla podróżnych w UE

• Korzystanie z telefonu za granicą tak jak w kraju przez kolejne 10 lat

1 lipca 2022 roku wejdzie w życie nowe ulepszone rozporządzenie w sprawie roamingu. Tym samym przedłużona zostanie do 2032 r. możliwość korzystania z telefonu za granicą tak jak w kraju - system, dzięki któremu podróżni w UE i EOG mogą dzwonić, wysyłać wiadomości tekstowe i korzystać z internetu za granicą bez dodatkowych opłat. Unijne przedsiębiorstwa i obywatele odczują również znaczne pozytywne skutki nowych przepisów, gdyż korzystanie z roamingu stanie się dogodniejsze ze względu na taką samą jakość usług łączności ruchomej zagranicą jak w kraju. Dzięki nowym przepisom poprawi się ponadto dostęp do komunikacji alarmowej w całej UE, a informacje na temat usług, które mogą podlegać dodatkowym opłatom, będą musiały być podane w jasny sposób., powiedziała:- mówi Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza do spraw Europy na miarę ery cyfrowej.Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, dodaje: -Konsumenci będą mieli teraz prawo do takiej samej jakości mobilnego internetu za granicą, jak w kraju. Operatorzy świadczący usługi łączności ruchomej powinni zapewnić konsumentowi możliwość korzystania z sieci 4G lub bardziej zaawansowanych sieci 5G, jeżeli są one dostępne w miejscu docelowym, które konsument odwiedza. Informacje na temat dostępności sieci powinny się znajdować w umowach o świadczenie usług telefonii komórkowej oraz na stronach internetowych operatorów.Kiedy konsumenci podróżują samolotami lub statkami, telefony komórkowe mogą automatycznie łączyć się z siecią pokładową zapewnianą przez satelity. Korzystanie z usług łączności ruchomej świadczonych za pośrednictwem sieci nienaziemnych może podlegać bardzo wysokim opłatom. Nowe przepisy dotyczące roamingu zobowiązują operatorów do ochrony konsumentów i powiadamiania ich, w przypadku gdy telefony przechodzą na sieci nienaziemne. Operatorzy powinni ponadto automatycznie przerywać świadczenie usług łączności ruchomej, jeżeli opłaty za te usługi świadczone za pośrednictwem sieci nienaziemnych osiągną 50 euro lub inny z góry określony limit. Operatorzy mogą oferować również dodatkowe usługi, takie jak możliwość rezygnacji z roamingu w samolotach i na statkach.Konsumenci powinni mieć możliwość podejmowania świadomych decyzji dotyczących korzystania z usług, które mogą wiązać się z dodatkowymi kosztami. W przypadku podróży za granicę połączenie z działem obsługi klienta, infolinią linii lotniczych czy towarzystwa ubezpieczeniowego lub wysyłanie wiadomości tekstowych w celu wzięcia udziału w konkursach lub wydarzeniach mogą być droższe niż w kraju. Operatorzy muszą zapewnić konsumentom informacje o rodzajach numerów telefonów, których wybieranie lub do których uzyskanie dostępu z zagranicy może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Operatorzy powinni przekazywać konsumentom te informacje za pomocą automatycznych wiadomości SMS wysyłanych przy przekraczaniu granicy innego kraju UE, a także w umowach o świadczenie usług.Nowe przepisy dotyczące roamingu mają zapewnić, by obywatele znali jednolity unijny numer alarmowy 112, z którego mogą korzystać w dowolnym miejscu w UE w celu skontaktowania się z służbami ratunkowymi. Od czerwca 2023 r. operatorzy powinni wysyłać automatyczne wiadomości swoim klientom podróżującym za granicę, aby poinformować ich o dostępnych alternatywnych sposobach kontaktu z służbami ratunkowymi, takich jak komunikacja tekstowa w czasie rzeczywistym lub aplikacje alarmowe. Obywatele, którzy nie są w stanie wykonywać połączeń głosowych, mogą korzystać z tych alternatywnych sposobów.W nowym rozporządzeniu w sprawie roamingu określono niższe opłaty hurtowe - koszty ponoszone przez operatorów w związku z korzystaniem z sieci za granicą w celu świadczenia usług na rzecz swoich klientów przebywających za granicą. Pułapy opłat hurtowych ustala się na poziomach, które umożliwiają operatorom utrzymanie i odzyskanie kosztów świadczenia usług roamingu na rzecz konsumentów po cenach krajowych:• w zakresie transmisji danych w nowym rozporządzeniu określono następujące pułapy hurtowe: 2 euro/GB w 2022 r., 1,8 euro/GB w 2023 r., 1,55 euro/GB w 2024 r., 1,3 euro/GB w 2025 r., 1,1 euro/GB w 2026 r. i 1 euro/GB począwszy od 2027 r.• za połączenia głosowe: 0,022 euro/min w latach 2022-2024 i 0,019 euro/min od 2025 r.• za wiadomości tekstowe: 0,004 euro/SMS w latach 2022-2024 i 0,003 euro/SMS od 2025 r.Niższe opłaty hurtowe oznaczają korzyści dla konsumentów, ponieważ powinny zapewnić wszystkim operatorom możliwość oferowania konkurencyjnych umów roamingowych zgodnie z zasadą korzystania z telefonu za granicą tak jak w kraju.