Czołowe kryptowaluty w czasie próby

Jako świadkowie co najmniej dwóch globalnych kryzysów finansowych, pandemii i wojny żyjemy w epokalnych czasach, które na pewno wejdą w podręczniki historii i ekonomiki. Miliony osób na całym świecie w różnym stopniu doświadczyły egzystencjalnej niepewności, gdyż światowe instytucje nie wykazały należytej odporności na rozmaite zagrożenia.

Wobec tego wiele osób uważało kryptowaluty za bezpieczne schronienie przed finansowymi przypadłościami i źródło alternatywnego zysku. Powstało sporo stron internetowych dedykowanych kryptowalutom. Jeśli rozważacie inwestycje i handel kryptowalutami, można skorzystać na popularności bitcoina. Tak robi na przykład platforma inwestycyjno-handlowa Bitcoin Millionaire która do lukratywnych zysków wykorzystuje takie rozwiązania jak VPS czy skok czasowy. Pierwszy gwarantuje najlepszą realizację sygnałów transakcyjnych, zaś drugi pozwala wyprzedzić rynki o 0,01 sekundy. Czy kryptowaluty okazały się prawdziwą deską ratunku?Krótka odpowiedź jest taka. Jeśli przyjrzymy się statystyce i liczbom, okaże się że kryptowaluty poradziły sobie w różny sposób albo wcale. Niejednakowo okazały się też odporne na różne czynniki. Niemniej jednak bitcoin utrzymał się na swoim pierwszym miejscu wśród innych kryptowalut, a jest ich teraz już ponad 18 tysięcy.Długa odpowiedź wygląda następująco. Zwolennicy krypto od dawna mieli nadzieję, że niezależny charakter kryptowalut sprawi, że będą one odporne na inflację i różne kryzysy. Według wielu, dzięki takiej niezależności bitcoin miał utrzymać swoją wartość w dobie spadków gospodarczych, wojen czy drastycznych zmian politycznych. Czasem przytacza się przykład wojny na Ukrainie. Ukraina jest nie tylko jednym z najbardziej "cyberobeznanych" krajów na świecie, ale też jednym z najbardziej otwartych na kryptowaluty. Kwota darowizn w kryptowalutach aby wesprzeć obrońców kraju sięgnęła blisko 100 milionów dolarów. Tymczasem słynna zmienność kursu bitcoina jest czasem przedstawiana jako możliwość zarobku który jest znacznie szybszy niż na przykład u zwykłych maklerów giełdowych. Ale jest też druga strona medalu. Kiedy w marcu 2020 roku pandemia koronawirusa zmiażdżyła światowe rynki, osłabnął również bitcoin, tracąc 57% wartości. Biorąc pod uwagę, że kryptowaluty czerpią część swojej wartości z ludzkiej wiary, są one podatne na sceptyczne nastroje rynkowe i zmiany polityki. Na przykład chińskie restrykcje nałożone na krajowe kopanie bitcoinów w 2021 roku doprowadziły do spadku bitcoina z 65 000 USD w kwietniu do 35 000 USD w czerwcu. Podobnie spadła całkowita kapitalizacja rynkowa kryptowaluty, kiedy Elon Musk ogłosił, że Tesla nie będzie już honorować bitcoinów, powołując się na przyczyny ekologiczne.Wydawałoby się że wśród 18 tysięcy kryptowalut na pewno znajdą się takie które są bardziej odporne na kryzysy i zawirowania polityczne. Ale Nolan Bauerle, dyrektor ds. badań w CoinDesk, uważa, że 90% dzisiejszych kryptowalut nie przetrwa krachu rynkowego. Christopher Grey, współzałożyciel CapLinked, firmy zajmującej się oprogramowaniem dla przedsiębiorstw, definiuje trzy obszary, na których inwestorzy powinni się skupić, zanim ulokują swoje pieniądze w kryptowalucie. Pierwszy z nich to doświadczenie założycieli i zespołów projektowych. A to dlatego że korzenie kryptowalut i blockchainów sięgają już uznanych branż. Na przykład inteligentne tokeny kontraktowe ethereum (smart contract tokens) są używane do łączenia elementów w pewnych znanych branżach. "Jeśli założyciel kryptowaluty nie ma doświadczenia w kryptowalutach lub blockchainie, inwestor powinien zadać pytanie: w jaki sposób założyciel nadaje się do stworzenia nowej kryptowaluty? Czy przynajmniej był on zaangażowany w tę samą branżę", mówi Grey. Inwestorzy powinni również zapoznać się z warunkami ofert. To dlatego że rynki kryptowalut są odwróceniem typowych paradygmatów rynkowych, ponieważ założyciele kryptowalut mogą poprosić o finansowanie, zanim uzyskają zrównoważoną bazę klientów lub popyt. Na końcu inwestorzy powinni przyjrzeć się samej technologii wybranej przez nich kryptowaluty.Zatem jakie kryptowaluty mają największy potencjał? Zdaniem Investopedii, warto zacząć od dwudziestki najlepiej notowanych kryptowalut. Oprócz bitcoina i jego odpowiedników, takich jak Litecoin czy Bitcoin Cash, są to na przykład Ethereum i Dash. Kryptowaluty takie jak Dash potrafiły znaleźć swoją niszę na rozwijających się rynkach, takich jak Zimbabwe oraz w rozwiniętych gospodarkach, takich jak Hiszpania. Ogólnie to kryptowaluty mają jedną cechę, która wyróżnia je od aktywów poprzednich generacji: wraz ze wzrostem dostępnej mocy obliczeniowej rośnie funkcjonalność kryptowalut. Dzięki temu stają się one coraz bardziej odpowiednie do finansowania działalności, takich jak tworzenie oprogramowania, cyfrowych platform płatniczych czy branży e-commerce.Niemniej jednak należy pamiętać że inwestowanie w kryptowaluty i różne tak zwane Initial Coin Offerings powinno być dobrze przemyślane gdyż wiąże się z pewnymi ryzykami, a ten artykuł nie powinien być traktowany jako rekomendacja. Ponieważ sytuacja każdego inwestora jest wyjątkowa, przed podjęciem jakichkolwiek decyzji finansowych należy zawsze skonsultować się z wykwalifikowanym specjalistą.