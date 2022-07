Kanały Grupy Kino Polska dołączają do oferty T-Mobile

Łukasz Szewczyk

• Cztery kanały Grupy Kino Polska dołączają do usługi telewizyjnej T-Mobile, która jest częścią oferty Magenta Dom.

W poniedziałek (4 lipca 2022 roku) kanały Grupy Kino Polska zasilił zawartość ofertę telewizyjną w ramach pakietu Magenta Dom i znajdą się na następujących pozycjach:- na pozycji numer 121,- 122,- 123 oraz- 610.- mówi Jacek Koskowski, General Director Sales & Distribution Poland w Grupie Kino Polska.Magenta Dom to pakiet usług obejmujący nielimitowany abonament komórkowy, internet domowy i telewizję. Oferta odznacza się elastycznością i prostotą - klienci mogą bowiem dostosowywać zakres pakietów TV do swoich potrzeb, zmieniając je nawet co miesiąc. Dokonanie takiej zmiany to zaledwie kilka kliknięć w aplikacji.- podkreśla Anna Bieńkowska, TV Product Owner w T-Mobile Polska.