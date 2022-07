Telewizor wciąż najpopularniejszym urządzeniem do odbioru mediów

Łukasz Szewczyk

• Aż 92 proc. badanych Polaków korzysta z telewizora, w tym 48,1% w opcji smart TV - wynika z danych Krajowego Instytutu Mediów (KIM), pochodzących z Badania Założycielskiego

• Z telefonu korzysta 90% osób, w tym 75,2% używa smartfona.

• Z radia korzysta 80% osób.

Z jakich urządzeń korzystają Polacy? / Fot. Krajowy Instytut Mediów

Z pomiaru dokonanego między lipcem 2021 r. a marcem 2022 roku wynika, że najpopularniejszym urządzeniem do odbioru mediów jest telewizor. Korzysta z niego 92% z nas. Ze smart TV umożliwiającego dostęp do internetu, treści VOD, telewizji nielinearnej korzysta 48,1% osób. Przystawki smart tv/tv box używa 1,7% Polaków.Ze smartfonu z ekranem dotykowym korzysta 75,2% badanych, a telefonu komórkowego bez ekranu dotykowego używa 14,2%. Telefon stacjonarny służy wciąż 11,5% badanych Polaków. Łącznie 90% badanych Polaków używa telefonu (opisując populację 4+).Z radia (wliczając wszystkie urządzenia) korzysta 80,3% Polaków, a z radia w samochodzie - 66,7%. Z przenośnego radia korzysta 36,7%. Tylko 2% z badanych Polaków słucha radia za pomocą słuchawek z wbudowanym radiem.Z głośnika bezprzewodowego Bluetooth korzysta 7,5% badanych. Z kina domowego w zestawie z głośnikami korzysta 7,4% badanych, z soundbara 6,6%, a z projektorów lub rzutników medialnych 1,4%. Odtwarzacz CD jest używany przez 11,3% badanych Polaków, a DVD lub Blue-ray przez 9,6%.Smartwatchów używa 6,9% badanych, smartbandów/opasek FIT 5%, a konsoli do gier 9,7%. Czytniki elektroniczne do e-booków i e-gazet są używane przez 2,1% badanych Polaków, a z gramofonu do odtwarzania "winyli" korzysta 1,3%. Mało popularne są także głośniki aktywowane głosem jak np. Amazon Alexa lub Google Home. Korzysta z nich zaledwie 1,4% badanych osób.Z żadnego z urządzeń do odbioru mediów nie korzysta 1,2 % badanych.- komentuje Maja Kurzelewska, Dyrektor Departamentu Badań i Analiz