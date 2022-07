Medycyna online - sprawdź, co zawdzięczamy cyfryzacji!

Materiał partnera

Telemedycyna to innowacyjny sposób przekazywania informacji medycznych, oparty na wykorzystaniu różnych dostępnych obecnie środków komunikacji na odległość. Narzędzie to jest niezwykle przydatne w poprawie relacji komunikacyjnych lekarz-pacjent, tak że stało się ono powszechne i preferowane w większości kontekstów medycznych. W dalszej części dowiesz się, jak działa telemedycyna, jaka jest różnica między telemedycyną a telezdrowiem, jakie są zalety i wady tego typu narzędzia komunikacji oraz jaki wpływ miała pandemia COVID 19 na sposób wdrażania telemedycyny zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Oprócz tego zajmiemy się również kwestią e-recepty.

Telemedycyna, tak jak ją dziś widzimy, jest zjawiskiem cyfryzacji medycyny klasycznej, która korzysta z wielu form, w jakich może być realizowana, i która zależy od sposobu przekazywania informacji medycznych między lekarzami a pacjentami. Jest to możliwe dzięki ogromnemu postępowi, jaki dokonał się w ostatnich latach zarówno w dziedzinie technologii, jak i medycyny.Ogólnie rzecz biorąc, w zależności od tego, kiedy dane medyczne są przekazywane, telemedycynę można podzielić na dwie główne kategorie: telemedycynę bezpośrednią (w czasie rzeczywistym) i telemedycynę pośrednią (gdy informacje są przechowywane, a następnie przesyłane drogą elektroniczną). Telemedycynę można również podzielić ze względu na sposób jej realizacji.Przykładowe formy (platformy medyczne), za pośrednictwem których może być realizowana telemedycyna, to:• Wideo - konsultacje online (wirtualne), w czasie rzeczywistym, w bezpośredniej relacji między lekarzem a pacjentem lub między dwoma lub więcej pracownikami służby zdrowia, mające na celu rozwiązanie problemów pacjenta;• Audio - telefoniczne konsultacje medyczne (telekonsultacje);• Tekst - konsultacje prowadzone za pomocą wiadomości, w formie poczty elektronicznej i/lub czatu medycznego, mające na celu interpretację analiz lub ocenę skuteczności schematów terapeutycznych (np. w przypadku chorób układu krążenia);• Badania obrazowe - szczególnie pomocne w przypadku patologii z widocznymi objawami skórnymi.W ostatnim czasie zainteresowanie telemedycyną znacznie wzrosło i stanowi ona nawet ponad 50% prywatnej działalności medycznej. Chociaż telemedycyna nigdy nie zastąpi w pełni konsultacji fizycznych, pozostaje niezwykle przydatna zarówno dla lekarza, jak i pacjenta w przypadkach, gdy nie jest konieczna obecność w gabinecie lekarskim, a tym samym sprzyja konsultacjom nieograniczonym barierami geograficznymi.Telemedycynę często określa się mianem telezdrowia. Choć mogą się one wydawać synonimami, podobieństwo to jest mylące, dlatego istnieje wyraźna różnica znaczeniowa między tymi dwoma terminami.Telemedycyna to sposób przekazywania informacji medycznych między pracownikami służby zdrowia a pacjentami lub między co najmniej dwoma pracownikami służby zdrowia (w interesie pacjenta), z wykorzystaniem dostępnych obecnie elektronicznych środków komunikacji, w celu poprawy jakości opieki medycznej.W przeciwieństwie do telemedycyny, która skupia się tylko na bezpośredniej komunikacji między dwiema lub więcej osobami na odległość, telezdrowie jest terminem znacznie bardziej ogólnym, obejmującym wszystkie środki informacji, w formie elektronicznej i zdalnej, za pomocą których można poprawić czynności medyczne i ogólny stan zdrowia społeczeństwa (promowanie zdrowia w ogóle, koncentrowanie się na zdrowiu publicznym, monitorowanie nawyków zdrowotnych).Pandemia COVID 19 była prawdziwym punktem zwrotnym w świecie medycznym, ponieważ nie można już było w tych samych warunkach prowadzić konsultacji lekarskich w zwykły sposób. Technologia okazała się więc niezbędną bronią na początku tego nowego okresu, a jej wykorzystanie do podtrzymania relacji lekarz-pacjent i kontynuowania konsultacji wbrew ówczesnym warunkom zostało bardzo dobrze przyjęte.Mimo że w międzyczasie zmniejszyła się liczba zachorowań, a co za tym idzie - ryzyko zakażeń, telemedycyna pozostała pożądaną metodą przeprowadzania konsultacji w przypadkach, gdy fizyczna obecność pacjenta w gabinecie nie jest bezwzględnie konieczna, a także w przypadku pacjentów z wysokim ryzykiem rozwoju poważnych postaci choroby.Z pandemią zbiegło się również wprowadzenie w Polsce e-recepty. Dziś możemy otrzymać ją drogą online, na przykład za pośrednictwem strony e-recepta.net . Pamiętajmy natomiast o tym, że ważne jest skonsultowanie się z lekarzem, jeśli czujemy, że nasz organizm nie funkcjonuje poprawnie.System telemedyczny umożliwił przejście od zwykłej konsultacji medycznej w klinice lub szpitalu do konsultacji online, na odległość, przy prawie całkowitym zachowaniu jakości świadczonych usług medycznych. Chociaż relacja lekarz-pacjent utrzymywana wyłącznie na odległość może mieć pewne wady (np. brak możliwości przeprowadzenia badania fizycznego), lista zalet jest wystarczająco długa, aby telemedycyna stała się pożądanym w przyszłości sposobem konsultacji medycznych.Do głównych cech telemedycyny, z których korzystają pacjenci, należą:• Wygoda - skrócenie czasu spędzonego w drodze do lekarza;• Oszczędność - brak dodatkowych kosztów transportu;• Zmniejszenie ryzyka zakażenia - poprzez wyeliminowanie kontaktu z innymi potencjalnie zakaźnymi osobami;• Intymność - czasami telemedycyna może być okazją do wyeliminowania czynników rozpraszających uwagę, a tym samym zachęcić pacjenta do większej otwartości (np. w szpitalu może być obecny liczny personel, co może powodować mniejszą otwartość pacjenta);• Eliminacja zmartwień związanych z opieką nad dziećmi i/lub osobami starszymi - pomaga pacjentom, którzy nie mają z kim zostawić dziecka lub osoby starszej na czas konsultacji w poradni; Dzięki niej pacjent nie musi udawać się do lekarza, a więc znakomicie łączy się to z teleporadą. Jak widać cyfryzacja dała nam w medycynie naprawdę wiele. Korzystają na tym zarówno pacjenci, jak i lekarze oraz farmaceuci.