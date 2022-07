Play inwestuje technologie wideo online i przejmuje Redge Technologies

Łukasz Szewczyk

• Play nabywa udział większościowy w Redge Technologies

• Operator kontynuuje rozwój spółki w obecnych obszarach działalności

Play, będący częścią Grupy iliad, nabył 92,5% udziałów w spółce Redge Technologies - wiodącym dostawcy rozwiązań wideo online w Europie Wschodniej. Redge Technologies zachowa swoją odrębność organizacyjną i będzie kontynuowało dotychczasową strategię produktową, jak również rozwijało nowe obszary działalności zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Skład zespołu zarządzającego spółką nie zmienia się, a Przemysław Frasunek, jej założyciel, pozostaje na stanowisku prezesa na kolejną 5-letnią kadencję, utrzymując pozostałe 7,5% udziałów.Redge Technologies, działając na rynku od 2007 roku, rozwija i dostarcza rozwiązania najnowszej generacji do dystrybucji treści wideo linearnego i na żądanie. Jednym z jego flagowych rozwiązań jest kompletna, wysoce skalowalna oraz niezawodna platforma technologiczna pozwalająca partnerom na tworzenie szerokiej gamy usług wideo, w tym rozwiązań OTT oraz IPTV. Spółka oferuje także rozwiązanie zapewniające zaawansowaną ochronę przed masowymi cyberatakami. Klientami Redge Technologies, poza Grupą iliad oraz Play, są duże firmy mediowe i operatorzy telewizyjni: Grupa TVN Warner Bros Discovery, Grupa TV3, Telewizja Polska, Ringier Axel Springer Polska, Vectra, Canal+ i NASK.Trwająca od 2007 r. współpraca z Play rozszerzy się, czego efektem będzie dalszy rozwój platformy PLAY NOW. Jednocześnie przed Redge Technologies otwierają się nowe możliwości rozwoju na rynkach europejskich poprzez połączenie sił z Grupą iliad, szóstą co do wielkości grupą telekomunikacyjną w Europie.