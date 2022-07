Prawie wszystkie dzieci gapią się w telewizor, połowa w smartfon

Łukasz Szewczyk

• Prawie 92% dzieci w wieku 4-9 lat korzysta z telewizora, niemal 45% z telefonu komórkowego - wynika z danych Badania Założycielskiego

• Tylko 2,1% dzieci w wieku 4-9 lat nie korzysta z żadnego urządzenia do odbioru mediów.

Dzieci głównie korzystają z telewizora (91.9%), z czego aż 55,4% ma dostęp do telewizorów w technologii smart, zapewniającej dużo szerszy dostęp do rozrywki. Drugim w kolejności urządzeniem będącym w użytkowaniu dzieci, jest laptop lub notebook, z którego korzysta 46,1% dzieci. Na trzecim miejscu jest telefon komórkowy wykorzystywany przez 44,7% tej grupy odbiorców Wśród dzieci, korzystających z komórki udział dzieci ze smartfonem wynosi aż 96%.Konsole do gier wykorzystywane są przez 16,9% dzieci z badanej grupy wiekowej. Dzieci w tym wieku, dosyć powszechnie korzystają z YouTube'a - 60,5% w ciągu ostatnich 30 dni, a także - choć już rzadziej - z VOD (34,6 %) 7,4% najmłodszych słuchała w ciągu ostatnich 30 dni muzyki ze streamingu, a 3,6 % - podcastów.- komentuje Maja Kurzelewska, Dyrektor Departamentu Badań i Analiz