Tokenizacja w rolnictwie, ogrodnictwie i uprawie ziół

Rosnąca świadomość konsumentów jest motorem rozwoju trendu na zdrowe, pełnowartościowe jedzenie. Od kilkunastu lat widać postępujący odwrót od wysoko przetworzonej żywności w kierunku bardziej zrównoważonej produkcji. Ma to również związek z bogaceniem się społeczeństwa i potrzebami wyższymi.

Precyzyjne rolnictwo z finansowaniem blockchain

Tokenizacja nowoczesnych gospodarstw rolnych

Tokeny na zioła i grzyby

Korzystając z nowoczesnych technologii przy produkcji żywności, można stworzyć biznes, który nie tylko świetnie wpisuje się w trendy żywieniowe, ale również nie wyrządza szkody środowisku naturalnemu. Precyzyjne rolnictwo wykorzystuje nawigację satelitarną GPS i GNSS. Oprogramowanie do siewu i zrównoważonego nawożenia oraz komputer umieszcza się w kabinie ciągnika. Jest możliwość używania optymalnej ilości nasion, nawozu dla danych warunków gleby i wilgotności. Mapowanie satelitarne, precyzyjne prognozowanie pogody, zdjęcia satelitarne i lotnicze pól uprawnych, dają możliwość monitorowania uprawy online. W rezultacie nie tylko rolnik może korzystać z dostępu do technologii rolniczej, ale również inwestorzy! W nowocześnie funkcjonującym gospodarstwie tokenizacja to idealne rozwiązanie dla każdej ze stron do zaangażowania środków w agrobiznes. Tokenizacja i rolnictwo? Nawet najwięksi gracze na rynku krypto, mówią o tym w niedawno opublikowanych wywiadach. Innowacyjne technologie dla produkcji żywności przynoszą wymierne korzyści, gdy są wprowadzane na większym areale. Mapowanie pola ma dla rolnika znacznie więcej sensu, gdy mówimy o kilkunastu-, kilkudziesięciu hektarach ziemi uprawnej. Monitorowanie online stanu roślin, kontrolowanie prawidłowego wzrostu na całym obszarze zasiewu i planowanie zbiorów w systemie zintegrowanym z satelitarnym prognozowaniem pogody, pozwala precyzyjnie i całkowicie transparentnie kierować działaniami. Nie oznacza to oczywiście, że tokenizacja nie sprawdzi się w uprawie roślin na mniejszą skalę. Tym bardziej że konsumenci coraz świadomiej doceniają zdrowotne aspekty diety i żywność funkcjonalną, jak choćby zioła, czy grzyby, które są cenione jako zamiennik mięsa dla wegan i wegetarian.Zwiększające się zapotrzebowanie na zdrową dietę widać na każdym kroku. Rozwój dziedziny, jaką jest dietetyka, świadczy o tym najlepiej. Kupując tokeny, można realnie wesprzeć firmę, która stawia na uprawę ziół i przetwarzanie ich w gotowe do spożycia produkty. Ciekawą inicjatywą jest tokenizacja produkcji grzybów, które są stosowane jako dodatki do żywności. Kawa z suszonych grzybów chaga - być może jeszcze niewiele osób o niej słyszało, ale produkt ma potencjał! Ekstrakty z grzybów można dodawać do shake jak chlorellę czy białko. Dietetycy widzą w tym ogromny potencjał. Co na to inwestorzy blockchain? Wkrótce się przekonamy!