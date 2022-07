Orange wprowadza kolejny pakiet Love z Netflix

Łukasz Szewczyk

• Nowości w ofercie Orange

• Pakiet usług dla domu wzbogaci Netflix, któr będzie dostępny również w Orange Love Standard.

Orange wprowadził drugi pakiet Love z Netflix - Orange Love Standard z Netflix, w ramach którego użytkownicy otrzymają w prezencie przez 6 miesięcy dostęp do serwisu Netflix w planie Standard. Dołącza on tym samym do istniejącego od początku kwietnia pakietu Orange Love Mini z Netflix Nowa oferta dotyczy pakietu Love Standard ze światłowodem, abonamentem komórkowym i telewizją z mnóstwem kanałów TV. Przez pierwsze 6 miesięcy Orange bierze na siebie koszty Netflix - pakiet Orange Love Standard z Netflix kosztuje tylko 109,99 zł/mies., a od 7 miesiąca - 152,99 zł/mies. (z rabatami). Ceny dotyczą pakietu ze światłowodem do 300 Mb/s, z umową na 24 miesiące (aktywacja 49,99 zł jednorazowo, dopłata do światłowodu w budynkach o typie zabudowy jednorodzinnej: 20 zł/mies.). W całym okresie umowy klient będzie również ponosił opłaty za wypożyczenie modemu i dekodera - po 3,99 zł miesięcznie. Plan Netflix można zmienić w dowolnym momencie na wyższy, dopłacając jedynie różnicę ceny między planami. Oferta jest dostępna tylko dla klientów indywidualnych.Każdy klient kupujący Orange Love Standard z Netflix, otrzyma również 300 GB extra na 3 miesiące (w abonamencie komórkowym).Klienci indywidualni, którzy wybiorą abonament komórkowy z planami 5G (Plan 60, Plan 80 lub dowolny pakiet Orange Love), mogą nadal skorzystać z pakietu 300 GB extra na 3 miesiące. Pakiet jest dostępny przy zakupie oferty ze smartfonem - do wyboru np. Samsung Galaxy A33 5G 128 GB. Promocja jest jednorazowa i dotyczy również osób, które przedłużają umowę.Na lato Orange przygotował także propozycję innych smartfonów dla klientów indywidualnych. Polecamy m.in. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 6/128 GB za 64 zł miesięcznie z Planem 60 czy realme C25Y 4/64 GB za 27 zł miesięcznie przy zakupie Planu 60.Dla klientów biznesowych Orange także przedłuża ofertę 300 GB, obowiązującą we wszystkich Planach Firmowych i Orange Love dla Firm. Wprowadza także zmiany w abonamencie miesięcznym, w tym zwiększa pakiety GB, nawet do 999 GB. Zmiany obejmują klientów, którzy podpiszą umowę od 25 lipca.Orange rozpoczyna też kolejną odsłonę promocji "Smartfonowy szok cenowy", w ramach której klienci biznesowi otrzymają telefony w najniższych cenach na rynku. Oferuje następujące smartfony: Samsung Galaxy A33 5G 6/128 GB za 41 zł miesięcznie + VAT przy zakupie Planu Firmowego M, Samsung Galaxy A13 4/64 GB w kwocie 24 zł miesięcznie + VAT z Planem Firmowym S czy Samsung Galaxy S22 5G 8/128 GB za 104 zł miesięcznie + VAT przy wyborze Planu Firmowego L.