Nowe kanały w ofercie Play Now oraz Play Now TV

Łukasz Szewczyk

• Play rozwija swoją usługę telewizyjną i poszerza ofertę telewizyjną o nowe kanały,

Klienci telewizji Play Now i Play Now TV od 1 sierpnia 2022 roku mogą oglądać trzy nowe kanały z portfolio AMC Networks International - UK, które dołączyły do pakietu Extra:promuje odważne i kreatywne produkcje filmowe. Prezentując prace najbardziej utalentowanych twórców, SundanceTV oferuje widzom różnorodny i szeroki wybór doskonałych, niezależnych filmów festiwalowych oraz dokumentalnych.to kanał pełen dobrych emocji, miejsce relaksu i komfortu. Oferuje najlepsze kino z całego świata - komercyjne przeboje i niezapomnianą klasykę. To komedie, dramaty i romanse z udziałem największych gwiazd światowego kina.analizuje i przybliża pracę służb stojących na straży prawa - od autentycznych śledztw wydziałów zabójstw, wykorzystujących nowoczesne techniki kryminalistyczne, po codzienność służb granicznych w różnych zakątkach świata.Przez najbliższe trzy miesiące będą one dostępne dla wszystkich użytkowników usług telewizyjnych Play za darmo, w ramach otwartego okna. Docelowo tylko w pakiecie Extra.Przypomnijmy, że Play Now to usługa, która zapewnia dostęp do kanałów telewizyjnych oraz filmów, seriali, programów rozrywkowych i bajek na żądanie, w dowolnym miejscu i czasie. Platforma jest dostępna na urządzeniach mobilnych, przez stronę playnow.pl, smart TV LG i Samsung z systemami WebOS i Tizen, nowoczesnym dekoderze Play Now TV Box i innych urządzeniach z systemem Android TV.