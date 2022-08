Plus rozdaje zniżki na bilety na mistrzostwa świata siatkarzy i siatkarek

Łukasz Szewczyk

• Na przełomie sierpnia i września 2022 roku odbędą się FIVB Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej mężczyzn, a następnie startują FIVB Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej kobiet.

• Plus przygotował specjalne zniżki dla swoich klientów na bilety na mecze rozgrywane w naszym kraju.

Klienci sieci Plus mogą już kupować bilety ze specjalną zniżką na najważniejsze wydarzenia siatkarskie tego roku. Użytkownicy mają szansę otrzymać 15% zniżki na zakup biletów na mecze podczas FIVB Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn oraz rabat w wysokości 20% na FIVB Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej kobiet. Z promocji mogą skorzystać wszyscy klienci sieci, którzy nie zalegają z płatnościami za usługi abonamentowe lub użytkownicy oferty na kartę posiadający aktywne konto.Aby skorzystać z promocji należy wysłać bezpłatny SMS na numer 80150 o treści:• "PLUS15" na mecze w ramach FIVB Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej mężczyzn,• "PLUS20" na mecze w ramach FIVB Mistrzostw Świata w piłce siatkowej kobiet.Każdy z klientów może otrzymać po jednym kodzie uprawniającym do tańszego zakupu maksymalnie sześciu biletów na mecze rozgrywane przez męską reprezentację oraz do dziesięciu biletów na mecze rozgrywane w ramach FIVB Mistrzostw Świata w piłce siatkowej kobiet. Kody można wykorzystać w kilku transakcjach.Zakupu biletów w ramach promocji można dokonać jedynie na platformie biletowej ebilet.pl. Promocja obowiązuje do wyczerpania puli kodów rabatowych. Przekazanie kodu rabatowego nie jest równoznaczne z rezerwacją biletów.Więcej informacji o biletach dla klientów Plusa można znaleźć na stronie www.plus.pl/siatkowka oraz w regulaminie promocji.