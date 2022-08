Internet z Disney+, HBO Max oraz Tidal w nowej ofercie Netii. Krótka umowa

Łukasz Szewczyk

• Netia wprowadza nową ofertę promocyjną dostępu do internetu z krótką umową na 9 miesięcy

• Oferta obejmuje także zestawy z dostępem do serwisów Disney+, HBO Max, czy TIDAL

Ceny poszczególnych wariantów prędkości dostępu do internetu i zestawów z Disney+ lub/i HBO Max (kwoty abonamentów od 2. miesiąca):

W nowej ofercie promocyjnej z umową na 9 miesięcy - opracowanej przede wszystkim z myślą o uczniach i studentach - Netia oferuje usługi nielimitowanego dostępu do internetu w cenie od 40 zł miesięcznie. Podstawowy dostęp do internetu (wariant do 150 Mb/s) z wliczonym w cenę dostępem do serwisu muzycznego TIDAL kosztuje 50 zł miesięcznie. Natomiast za 55 zł miesięcznie klienci otrzymają internet z Disney+, a za 60 zł miesięcznie analogiczny zestaw z HBO Max. Istnieje też możliwość nabycia zestawów z dwoma lub trzeba wymienionymi wyżej serwisami. Niezależnie od wybranego wariantu za pierwszy miesiąc kwota abonamentu wynosić będzie 0 zł.• do 150 Mb/s: 40 zł solo / 55 zł z Disney+ / 60 zł z HBO Max / 75 zł z Disney+ i HBO Max• do 300 Mb/s: 50 zł solo / 65 zł z Disney+ / 70 zł z HBO Max / 85 zł z Disney+ i HBO Max• do 600 Mb/s: 60 zł solo / 75 zł z Disney+ / 80 zł z HBO Max / 95 zł z Disney+ i HBO Max• do 1 Gb/s: 70 zł solo / 85 zł z Disney+ / 90 z HBO Max / 105 zł z Disney+ i HBO MaxW przypadku ofert z Tidal, do powyższych cen należy doliczyć 10 zł miesięcznie.Klienci, którzy zdecydują się na jedną z powyższych opcji mogą też skorzystać z promocyunych taryf mobilnych (abonamenty SIM Only z umową na 9 miesięcy) z dostępem do najszybszej sieci 5G operatora sieci Plus. W taryfie "Super (5G)" za zaledwie 25 zł Netia oferuje nielimitowane połączenia i wiadomości oraz 30 GB danych w kraju i 4,5 GB w roamingu UE. Natomiast taryfa "VIP (5G)" za 30 zł miesięcznie zapewnia aż 72 GB danych w Polsce i 7 GB w UE.Osoby, które przeniosą do Netii numer z innej sieci (MNP) aż przez 3 miesiące za abonament mobilny nie zapłacą ani złotówki.