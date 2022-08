Dwa razy więcej GB w Play, tańsze usługi dla klientów UPC

Łukasz Szewczyk

• Dwa razy więcej GB w telefonie - nawet 300 GB na 24 miesiące

• Drugi i kolejne abonamenty za 30 zł po rabatach dla przenoszących numer

• Łącz usługi i płać mniej - taniej dla klientów UPC

• Nawet 6 miesięcy bez opłat w ofertach MIX

Play przygotował nowe promocje. Abonamenty Play zawierają w sobie nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich, pakiet kanałów telewizji Play Now a także internet w smartfonie bez limitu GB z bardzo dużymi paczkami danych z pełną prędkością - nawet do 300 GB. Jest to możliwe dzięki podwojeniu standardowych pakietów w ofertach na okres od 6 do nawet 24 miesięcy w zależności od wybranego abonamentu. Dodatkowo w planie Play HOMEBOX operator udostępnia dodatkową kartę SIM z internetem domowym bez limitu GB z 200 GB z pełną prędkością.Osoby przenoszące numer do Play zyskają nową ofertą już za 30 zł miesięcznie po rabatach za drugi i kolejny numer. Jednocześnie w tej niskiej cenie cały czas mogą korzystać z pełnych benefitów oferowanych przez poszczególne abonamenty, czyli nawet 300 GB w smartfonie. Co więcej, klienci korzystający z internetu czy telewizji UPC mogą także przenieść numer do Play i zyskać rabat nawet 30 zł już na pierwszy numer.Do swoich najnowszych ofert Play proponuje wybór nowoczesnych smartfonów: Xiaomi Redmi Note 11 oraz Motorola moto g31 na raty w super cenach. Oba modele posiadają wyraziste wyświetlacze o przekątnej 6,4" i rozdzielczości FullHD+ wykonane w technologii AMOLED lub OLED, aparaty główne 50 Mpix oraz przednie 13 Mpix a także baterię o pojemności 5000 mAh, co pozwoli na intensywne korzystanie z nich nawet przez cały dzień bez konieczności ładowania.Dla osób wybierających MIX, Play również przygotował promocje. Przy przeniesieniu numeru i wyborze oferty MIX Elastyczny 50/100 lub 60/120 z dowolnym smartfonem klienci otrzymają aż 6 miesięcy (doładowań) bez opłat, natomiast wybierający standardowy MIX z dowolnym smartfonem odbiorą 3 miesiące (doładowania) bez opłat. Dodatkowo przy wyborze oferty JUNIOR BOX przygotowanej specjalnie dla najmłodszych pasjonatów technologii, wraz z dowolnie wybranym nowoczesnym smartfonem można w prezencie odebrać jeden z dwóch gadżetów: słuchawki bezprzewodowe Nokia Go Earbuds 2+ z funkcją redukcji hałasu z otoczenia oraz odpornością na pot i zachlapania lub zegarek Maxcom FW35 Aurum z czasem czuwania do 25 dni.Na każdego klienta który zdecyduje się na wybranie jednej z powyższych ofert czeka również pakiet 100GB do wykorzystania na social media ważny przez 90 dni.