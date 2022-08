Łukasz Szewczyk

• W ofercie Plusa pojawił się nowy router obsługujący internet 5G.

• Urządzenie DBG SpeedBox Router 5G CPE 3 będzie można kupić na raty wraz z ofertą abonamentową z internetem 5G.

Nowy router 5G w Plusie

Zasięgiem internetu 5G od Plusa objętych jest już ponad połowa mieszkańców Polski, zarówno z większych jak i mniejszych miejscowości. Równocześnie, Plus nieustannie poszerza również portfolio urządzeń, które obsługują tę technologię - obecnie jest to już ponad 80 smartfonów i routerów. W ofercie operatora pojawiła się właśnie najnowsza propozycja - DBG SpeedBox Router 5G CPE 3.Urządzenie będzie dostępne np. w ofercie na 48 rat po 28 zł + 0,98 zł na start (razem 1344,98 zł). Aby je kupić niezbędne będzie także dobranie odpowiedniego abonamentu, np. za 50zł/mies. W ramach tej kwoty użytkownicy otrzymają pakiet internetowy 120 GB/mies. oraz dostęp do sieci 5G w cenie abonamentu. Umowa podpisywana jest na 24 miesiące, z czego pierwszy miesiąc jest bezpłatny. Dodatkowo klienci będą mieli możliwość przetestowania zarówno usługi jak i urządzenia przez 15 dni.DBG SpeedBox Router 5G CPE 3 obsługuje nowoczesną i wszechstronną sieć Wi Fi 6, a o wysoki poziom bezpieczeństwa dba wbudowany firewall oraz odpowiedni protokół VPN (L2TP i PPTP). Router może obsługiwać nawet 64 urządzenia jednocześnie oraz obsługuje SMS-y.