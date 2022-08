Internet domowy bez limitów od T-Mobile z krótką umową

Łukasz Szewczyk

• T-Mobile z nową ofertą domowego internetu bez limitów i chcą zawrzeć umowę na 12 miesięcy bez wychodzenia z domu

T-Mobile wprowadza na rynek nową odsłonę internetu domowego bez limitu. Oferta dostęp jest w sprzedaży internetowej. Klienci do wyboru mają usługę w prędkości 30 Mb/s za 60 zł miesięcznie; 60 Mb/s za 70 zł lub 90 Mb/s za 90 zł. Wszystko to w umowie na rok, zaś po zakończeniu tego okresu użytkownik sam decyduje, czy przedłuża umowę. To rozwiązanie sprawdzi się zarówno dla rodzin z dziećmi, które lada moment powrócą do nauki w szkołach, jak i dla studentów, którzy już wkrótce rozpoczną nowy rok akademicki. Dobry internet z pewnością ułatwi im pogłębianie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętnościPonadto klienci T-Mobile, którzy mają już abonament komórkowy w naszej sieci, mogą zakupić ofertę nielimitowanego internetu domowego ze zniżką 20 zł w ramach programu "Korzyści dla domu".Co więcej, w ramach oferty klient otrzymuje router domowy, z dodatkową opłatą na start już od 19 zł. Instalacja routera jest szybka i prosta - wystarczy podłączyć router do prądu i od razu można korzystać z internetu.