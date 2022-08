Grupa Play rośnie z UPC i przyspiesza inwestycje w szybki internet

Łukasz Szewczyk

• Grupa Play zaprezentowała wyniki biznesowe i finansowe za pierwszą połowę 2022 roku.

Jak informuje operator, liczba raportowanych klientów mobilnych (bez M2M) wzrosła o 7,8% rok do roku osiągając liczbę. Liczba aktywnych klientów mobilnych wzrosła o 5,6% osiągając 12,7 mln. Liczba abonentów usług stacjonarnych i usług dla domu osiągnęła 1,9 mln dzięki dalszemu rozwojowi usługi telewizyjnej Play Now TV i dostępowi do internetu stacjonarnego Play oraz usług UPC.Przychody z usług mobilnych wzrosły o 7,3% do poziomu 1,1 mld zł w drugim kwartale 2022 r. Przychody z usług wzrosły o 30% osiągając w drugim kwartale 2022 r. 1,9 mld zł EBITDAaL wzrosła o 79% przekraczając w drugim kwartale 2022 r. poziom 1 mld zł.- komentuje Jean Marc Harion, prezes Grupy Play.W pierwszym kwartale 2022 roku sfinalizowano przejęcie wiodącego dostawcy internetu i usług telewizyjnych UPC Polska oraz wprowadzono pierwszej wspólnej, powitalnej oferty już po 7 tygodniach od przejęcia, przy jednoczesnym kontynuowaniu procesu integracji.Play kontynuuje inwestycje w rozbudowę sieci w celu zapewnienia dostępu do usług najwyższej jakości dla klientów w całej Polsce. Przekroczenie historycznego kamienia milowego 10 tys. stacji bazowych, uruchomienie 936 nowych stacji co łącznie dało 10 031 stacji na koniec drugiego kwartału 2022 r. Umowa z InfraVia Capital Partners o połączeniu sił w ramach spółki celowej, której celem jest zapewnienie 6 milionom polskich gospodarstw domowych szerokopasmowej łączności światłowodowej w nowym otwartym modelu dostępu do sieci.Strategiczne partnerstwa zapewniające dalszy rozwój technologii i innowacyjnych rozwiązań -nabycie udziału większościowego w Redge Technologies lidera rozwiązań wideo online w Polsce i Europie Środkowej