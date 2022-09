Nowe oferty mobilne z 5G w Netii

Łukasz Szewczyk

• Od września 2022 roku wszystkie nowe oferty mobilne Netii zapewniają dostęp do sieci 5G

• W popularnej taryfie za 30 zł miesięcznie dostępnych jest 30 GB danych.

• Przy zakupie drugiej i kolejnych kart SIM, aż przez 6 miesięcy klienci zapłacą za abonament tylko 1 zł.

Nowa oferta Netia Mobile

Nowa oferta usług telefonii komórkowej Grupy Netia składa się z czterech taryf, z których każda zapewnia dostęp do sieci 5G, firmy Polkomtel, operatora sieci Plus. W stosunku do poprzedniej odsłony ofert Netia Mobile największe zmiany zaszły w najpopularniejszej, środkowej taryfie (Super 5G), w której miesięczny abonament dla użytkowników innych usług Netii wynosi 30 zł miesięcznie (cena brutto z rabatami za zgody marketingowe). Obecnie w tej cenie klienci otrzymują aż 30 GB danych do wykorzystania w każdym miesiącu, czyli aż 2,5x więcej niż poprzednio. Z kolei w najwyższej taryfie (Giga 5G) pakiet danych, to aż 100 GB.- powiedział Tomasz Dakowski, Dyrektor Generalny Obszaru B2C, Członek Zarządu Netii.Klienci, którzy przeniosą do Netii numer z innej sieci otrzymają 3 miesiące abonamentu za 1 zł dla pierwszej karty SIM. Do wyboru są również warianty powyższych taryf z umową na czas nieokreślony. Wówczas cena każdego z nich jest wyższa o 5 zł miesięcznie.RKlienci, którzy wybiorą wyższe plany taryfowe (VIP 5G, Giga 5G) otrzymają na cały okres umowy terminowej (24 miesiące) dostęp do serwisu muzycznego TIDAL gratis. Warianty taryf Standard 5G i Super 5G z dostępem do tego serwisu kosztują 10 zł miesięcznie więcej.Podobnie jak w przypadku flagowych ofert Grupy Netia, tj. światłowodowy dostęp do internetu i pakiety z telewizją, abonenci usług mobilnych mogą wybrać warianty taryfowe z dostępem do serwisu Disney+. Wówczas przez rok dostęp do Disney+ jest bez opłat, a przez kolejny rok w cenie 28,99 zł.