Aplikacja webowa vs. aplikacja mobilna

Zarówno aplikacje webowe, jak i aplikacje mobilne odpowiadają różnym potrzebom biznesowym. Decyzja, co rozwijać najpierw, powinna zależeć od tego, co chcesz osiągnąć. Obie służą dotarciu do nieco różnych grup odbiorców, a przede wszystkim realizacji odmiennych celów. Przede wszystkim warto się zastanowić jakie funkcje w aplikacji są dla Ciebie najważniejsze oraz jak wiążą się z celami biznesowymi Twojej firmy.

Główne cechy aplikacji mobilnych

Szybsze niż aplikacje webowe.



Większa funkcjonalność dzięki dostępowi do zasobów systemowych.



Umożliwiają pracę w trybie offline.



Bezpieczne - muszą zostać zatwierdzone przez sklep z aplikacjami.



Wyższy koszt budowy i utrzymania niż aplikacji webowych.



Kompatybilność z różnymi platformami (np. iOS i Android) zazwyczaj oznacza projektowanie i budowanie aplikacji od podstaw.



Zatwierdzenie aplikacji natywnej przez sklep z aplikacjami może trwać jakiś czas.



Kiedy budować aplikację mobilną?

Czym się wyróżniają aplikacje webowe?

Nie trzeba ich pobierać ani instalować - działają w przeglądarce.



Mają wspólną bazę kodu niezależnie od platformy mobilnej.



Szybsze i łatwiejsze do zbudowania niż aplikacje mobilne.



Nie wymagają zatwierdzenia w sklepie z aplikacjami, dzięki czemu można je szybko uruchomić.



Nie działają w trybie offline.



Są wolniejsze niż natywne aplikacje mobilne.



Kiedy budować aplikację webową?

Kiedy nadal trudno się zdecydować - inne opcje

Szybkość działania - Dzięki wykorzystaniu technologii PWA doświadczenie użytkownika jest zbliżone do aplikacji natywnej, w której po kliknięciu wybranej akcji prawie natychmiast otrzymujemy wynik.



Jedna platforma - nie musisz aktualizować aplikacji osobno na Androida, iOS i Windows Phone.



Brak czasu oczekiwania - nie musisz wprowadzać produktu do sklepu z aplikacjami, co zwykle zajmuje kilka dni.



Niezawodność - Użytkownik może korzystać z aplikacji online i offline w przypadku chwilowego braku dostępu do internetu.



Podsumowanie

W tym artykule zastanowimy się, jakie są główne różnice między aplikacjami webowymi oraz mobilnymi. Przyjrzymy się również bliżej czynnikom, jakie wziąć pod uwagę przy budowie danej platformy.Aplikacje mobilne są najczęściej tworzone w wersji natywnej, czyli określonej platformy takiej jak system Android, czy IOS. Programiści budują aplikacje przy użyciu technologii specyficznych dla platformy np. Kotlin, Swift, Flutter. To oznacza, że poniesiesz większe koszty, ponieważ aplikacje mobilne są droższe w opracowaniu oraz wymagają znalezienia ekspertów w określonej technologii. Wyższy koszt wynika z faktu, że uruchomienie aplikacji na różnych platformach oznacza w zasadzie projektowanie produktu od zera pod względem planowania i rozwoju.Jednak wielu właścicieli startupów decyduje się na budowę aplikacji mobilnych, ponieważ są one szybsze i bardziej wydajne. Z racji dopasowania do określonej platformy bywają bardziej złożone pod względem cech i funkcjonalności.Zalety:Wady:Warto zdecydować się na budowę aplikacji mobilnej jeśli Twoi użytkownicy będą wiele razy dziennie odwiedzać produkt, lub chcesz wysyłać do nich powiadomienia push. Jeśli Twoja aplikacja będzie wymagała dostępu do aparatu lub urządzenia GPS bądź też zależy Ci na wysokiej wydajności, stworzenie aplikacji natywnej jest najlepszym wyjściem.Aplikacje webowe są zwykle budowane przy użyciu znanych technologii takich jak JavaScript, CSS, HTML, .NET, Python -- ułatwia to szybkie znalezienie odpowiednich programistów. W porównaniu z aplikacjami mobilnymi aplikacje internetowe są zwykle szybsze i łatwiejsze do zbudowania, ponieważ jedna aplikacja webowa działa na każdej platformie, urządzeniu i wersji systemu.Plusy:Minusy:Opcja stworzenia aplikacji internetowej jest korzystnam gdy na przykład chcesz dotrzeć do szerszego grona odbiorców, najczęściej są oni obecni na komputerach stacjonarnych lub też zależy Ci na szybkości uruchomienia i rozwoju produktu.Obecnie bardzo powszechne stały się progresywne aplikacje internetowe ( PWA ), które wykorzystują najnowsze ulepszenia przeglądarki, aby umożliwić aplikacjom internetowym działanie zbliżone do aplikacji mobilnych. Są one opracowywane jak standardowe aplikacje internetowe, ale mają funkcję dodawania ich do ekranu głównego. To namiastka pobierania aplikacji mobilnej ze sklepu z aplikacjami. Po zainstalowaniu na urządzeniu wyglądają jak aplikacje mobilne i mogą działać przy słabszym połączeniu internetowym, a nawet w trybie offline. Mimo wszystko ich obsługa i funkcjonalność są nadal ograniczone w porównaniu z natywnymi aplikacjami mobilnymi.Niektóre z zalety aplikacji progresywnych:Podejmując decyzję, który rodzaj aplikacji jest najlepszy dla Twojej firmy, należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Bez względu na to, czy zdecydujesz się na stworzenie aplikacji webowej, mobilnej aplikacji natywnej, czy PWA, ważne jest, aby zapewnić odbiorcom jak największą wartość. Jeśli jesteś zainteresowany profesjonalnym rozwojem aplikacji i interesuje Cię dokładna wycena projektu IT , zapraszamy do kontaktu z Studio Software