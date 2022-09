Canal+ w ofercie Magenta Dom od T-Mobile

Łukasz Szewczyk

• Oferta Magenta Dom powiększyła się o kanały Canal+

T-Mobile stawia na elastyczność i wolność wyboru. Oferta Magenta Dom daje swobodę decydowania o tym, z jakich kanałów TV klienci korzystać w danym miesiącu. Teraz do oferty dołącza. Jest to zestaw 10 kanałów premium w jakości HD:- to hity filmowe i serialowe po raz pierwszy w telewizji oraz najwyższej klasy rozgrywki sportowe, między innymi PKO BP Ekstraklasa, dwa topowe mecze angielskiej Premier League w kolejce, czy hiszpańska LaLiga Santander,- to kanał, w którym emisja rozpoczyna się godzinę później niż na Canal+ Premium,- połączenie filmów komercyjnych, najnowszych filmów polskich oraz ciekawych tytułów nagradzanych na całym świecie,- kanał dokumentalny, który przedstawia niezwykłe historie zwykłych ludzi,- tu każdego wieczoru można śledzić kolejne odcinki ulubionych produkcji, również produkcje oryginalne m.in.: "Belfer", Król", "Kruk", "Klangor", "The Office PL", "Minuta ciszy",- to kanał obejmujący specjalne pasma dla całej rodziny. Bogata oferta seriali i filmów, programów związanych ze stylem życia, seriali dla dzieci oraz przyrodniczych filmów dokumentalnych,- to dwa sportowe kanały Premium. Widzowie znajdą tu wielkie futbolowe spektakle - PKO BP Ekstraklasę, wybrane mecze Premier League, LaLiga Santander i Ligue 1 Uber Eats, tenisowy cykl WTA Tour, najlepszą koszykówkę NBA, i Gale boksu zawodowego. Ofertę uzupełniają autorskie magazyny. Wszystko opatrzone fachowym komentarzem naszych ekspertów.- to dwa sportowe kanały premium stworzone specjalnie dla kibiców PKO BP Ekstraklasy.Zestaw kanałów Canal+ Prestige dostępny jest już od 22 września dla wszystkich klientów Magenta Dom. Po upływie okresu 12 promocyjnych miesięcy od zakupu oferty T-Mobile z dodatkowych kanałów Canal+ korzystać będą mogli Ci użytkownicy Magenta Dom, którzy zdecydują się na pakiet usług M lub wyższy.Koszt dodatkowego zestawu 10 kanałów CANAL+ to 49,99 zł miesięcznie - to klienci decydują czy w danym miesiącu chcą korzystać z tego pakietu. W kilku krokach, poprzez aplikację, w sklepie, czy dzwoniąc na infolinię, można aktywować usługę na wybrany okres rozliczeniowy i dezaktywować ją po jego zakończeniu. Minimalny okres na który można uruchomić Canal+ Prestige to jeden okres rozliczeniowy.