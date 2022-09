5G w Nju Mobile

Łukasz Szewczyk

• Klienci nju mogą już korzystać z sieci najnowszej generacji 5G

• Dotyczy to użytkowników nju na abonament oraz nju na kartę od 29 zł.

Z oferty skorzystają użytkownicy, którzy: znajdą się w zasięgu 5G, mają urządzenie współpracujące z tą technologią, korzystają z nowych usług w nju na abonament: nju 29 zł 5G, nju 39 zł 5G lub istniejących usług: nju internetowy.5G jest dostępne dla klientów korzystających z nowych usług nju solo od 29 zł, a w parze i trio od 19 zł od osoby. W ofercie w parze za 19 zł od osoby klienci mają do wykorzystania wspólnie do 60 GB w technologii 5G, a za 24 zł do 120 GB z 5G.W internecie mobilnym (plan nju internetowy) 5G zostanie włączone automatycznie dla obecnych i nowych klientów. Podobnie w ofercie nju na kartę w usłudze wszystko za nie więcej niż 29 zł. W planie nju internetowy do wykorzystania jest miesięcznie aż do 180 GB z 5G.W zasięgu 5G od Orange jest już 7,2 mln osób.