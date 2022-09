Jakdojade uruchamia sprzedaż biletów we Wrocławiu

Łukasz Szewczyk

• Jakdojade rusza ze sprzedażą biletów we Wrocławiu.

• Od teraz użytkownicy aplikacji kupią bilety jednorazowe i okresowe na wrocławską komunikację miejską.

Jakdojade to polska aplikacja przeznaczona do planowania podróży komunikacją miejską. Do tej pory we Wrocławiu można było skorzystać z planera przejazdów, rozkładów jazdy oraz funkcji real-time, czyli monitorowania bieżącej lokalizacji pojazdów. Wrocław, zaraz obok Warszawy, był pierwszym miastem, w którym w aplikacji było możliwe śledzenie opóźnień na żywo.- przyznaje Bartosz Burek, prezes zarządu Jakdojade.Aby kupić bilet na przejazd komunikacją miejską we Wrocławiu, należy uruchomić aplikację Jakdojade i wejść w zakładkę "Bilety". Po zalogowaniu i wybraniu metody płatności, konieczne jest wskazanie miasta lub regionu oraz rodzaju biletu.Do zakupu biletów jednorazowych niezbędne będzie podanie czterocyfrowego numeru bocznego pojazdu. W przypadku biletów okresowych wymagane są dodatkowe dane, takie jak numer telefonu, a przy biletach imiennych również imię i nazwisko oraz numery linii, na które ma obowiązywać bilet.Płatności dokonuje się za pomocą wirtualnego portfela lub kodu BLIK. Po opłaceniu bilet zapisuje się w aplikacji. Podczas kontroli należy okazać wygenerowany kod QR biletu oraz dokument tożsamości. Jeśli zakupiono bilet z taryfy Nasz Wrocław, niezbędne będzie również posiadanie aktywnego konta w programie Nasz Wrocław, na ten sam numer telefonu, który wskazano w aplikacji Jakdojade.