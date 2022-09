Łukasz Szewczyk

Play z nową ofertą dla przenoszących numer z innej sieci

• Nowa oferta dla przechodzonych do Play

• Oferta 5G ze smartfonem 5G o 25 złotych taniej

• Abonament S+ z powiększonym pakietem do 10 GB i dostępem do 5G

Fot. Play