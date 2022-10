T-Mobile z własną marką smartfonów 5G "na każdą kieszeń"

Łukasz Szewczyk

• W środę (5 września 2022 roku) do salonów T-Mobile trafią nasze pierwsze modele smartfonów T Phone 5G i T Phone Pro 5G, stworzone we współpracy z firmą Google

T Phone 5G

T Phone Pro 5G / Fot. T-Mobile

Specyfikacja T Phone 5G i T Phone Pro 5G / Fot. T-Mobile

- mówi Andreas Maierhofer, prezes T-Mobile Polska. -- dodaje.Nowe telefony wkrótce będą one dostępne nie tylko w Polsce (od 5 października), ale także 9 innych krajach Europy: Austrii, Chorwacji, Czarnogórze, Czechach, Słowacji, Macedonii Północnej, Niemczech, Rumunii, Węgrzech. W ten sposób, dzięki międzynarodowej współpracy wielu oddziałów Deutsche Telekom, możliwości, które stwarzają innowacje, będą dostępne dla milionów osób.Jak przekonuje operator, nowe T Phone 5G oraz T Phone Pro 5G to połączenie minimalistycznego designu z dobrymi parametrami, które świetnie sprawdzą się w codziennym użytkowaniu. Urządzenia wyposażono w pojemne baterie (nawet do 5000 mAh) i ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 700. Współpraca z firmą Google zaowocowała także wykorzystaniem w smartfonach systemów i aplikacji, które są znane i lubiane przez użytkowników, a także intuicyjne. Telefony są w pełni kompatybilne z technologią 5G i wyposażone w system operacyjny Android 12. System nie posiada żadnych nakładek lub innych elementów, które mogłyby spowalniać jego działanie. Dobre wieści dla fanów słuchania muzyki z telefonu - modele posiadają także wejście jack 3,5 mm.Model T Phone 5G (4GB/64 GB) kupowany bez abonamentu kosztuje 1099 zł, z kolei za T Phone Pro 5G (6GB/128 GB) zapłacimy 1399 zł. W połączeniu z ofertą abonamentową "Bez limitu" w wariantach M lub L ceny są niższe. Decydując się na zakup T Phone 5G z abonamentem, pierwsze 6 rat za urządzenie wynosi 0 zł. A to oznacza, że oszczędności rzędu 270 zł, całkowity koszt zakupu telefonu wynosi zaledwie 829 zł. Na jeszcze większe oszczędności możemy liczyć w przypadku zakupu modelu T Phone Pro 5G w ramach abonamentu - dzięki sześciu darmowym ratom oszczędności sięgają 330 zł i finalny koszt zakupu tego smartfona wynosi jedynie 1069 zł.Telefony w obniżonych cenach wraz z abonamentem dostępne są zarówno dla obecnych, jak nowych klientów sieci. Oba urządzania będą dostępne w sprzedaży od 5 października w salonach T-Mobile w całej Polsce, a także na stronie internetowej operatora.