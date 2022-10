Nowa Netia GO. Ponad 130 kanałów TV online

Łukasz Szewczyk

• Netia udostępniła klientom swoich usług telewizyjnych nowy serwis Netia GO

• Operator oferuje nową odsłonę serwisów wideo na żądanie, w tym pakiet Netia Premium i 130 kanałów TV online

Serwis Netia GO zapewnia dostęp do bogatej oferty treści VOD oraz kanałów telewizyjnych online, które są dostępne na praktycznie dowolnym urządzeniu (komputery - go.netia.pl, aplikacje na urządzenia z systemem Android i iOS, w tym telewizory z Android TV i Apple TV, funkcje Chromecast, Airplay oraz dekodery z serii Netia EvoBox).W ramach aplikacji Netia GO dostępne będą trzy kategorie treści VOD:• tzw. Katalogi, w ramach których abonenci otrzymują bezpłatnie (w ramach abonowanej oferty) dostęp do wybranych treści emitowanych na linearnych kanałach TV, posiadanych przez danego abonenta (np. Ród smoka, Opowieść podręcznej, inne treści z takich kanałów jak: HBO, Cinemax, Polsat i wiele innych).• wypożyczalnia filmów (TVOD - transakcyjny serwis VOD) - udostępnianie na 48 godzin pojedynczych filmów od filmowych nowości prosto z kina po klasykę filmową, w cenach od 5 do 20 zł (kwota doliczana do rachunku)• Netia Premium (SVOD - pakiet wideo na żądanie w cenie 20 zł na 30 dni, doliczane do rachunku), w ramach którego Netia udostępnia setki polskich i zagranicznych filmów, produkcji dla dzieci, programy rozrywkowe i seriale dla całej rodziny oraz przedpremierowe odcinki wybranych seriali i seriale premium Telewizji Polsat.Netia GO zapewnia również dostęp do nawet 130 kanałów telewizyjnych on-line (kanały posiadane przez danego abonenta w ramach usługi IPTV, do których emisji w serwisie zgodę wyrazili nadawcy).- powiedział Tomasz Dakowski, Dyrektor Generalny Obszaru B2C, Członek Zarządu Netii. -- dodał Tomasz Dakowski.Serwis Netia GO jest dostępny bez dodatkowych opłat dla abonentów usług telewizyjnych Netii. Danymi do logowania jest ten sam login i hasło, którym abonenci logują się w serwisie samoobsługowym netiaonline.pl.Do każdego konta abonenckiego Netia GO można stworzyć 5 profili i korzystać z aplikacji jednocześnie na 3 urządzeniach, zatem aplikacja może pełnić również funkcję zbliżoną do klasycznego multiroomu.