Aplikacja SkyShowtime na Samsung Smart TV

Łukasz Szewczyk

• SkyShowtime ogłasza partnerstwo z firmą Samsung

• Od premiery w Polsce, nowa paltforma SkyShowtime jest dostępna dla użytkowników telewizorów Samsung Smart TV

Polski oddział firmy Samsung potwierdził, że aplikacja SkyShowtime zadebiutuje w Samsung Smart TV już 14 lutego 2023 roku. Można ją będzie pobrać na telewizory Smart TV wyprodukowane w 2017 roku i nowsze, takie jak m.in. Neo QLED, OLED, QLED ale także na The Frame i projektory The Freestyle oraz The Premiere.SkyShowtime przygotował dla widzów bogatą filmową serialową bibliotekę. W ramach regularnej subskrypcji w cenie 24,99 złotych miesięcznie widzowie będę mogli oglądać filmy i seriale wytwórni, takich jak Paramount Pictures i Universal Pictures, Paramount+, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Showtime, Peacock i Sky Studios.Na start nowej platformy przygotowano promocję, w ramach której nowi użytkownicy otrzymają na zawsze 50% zniżki od standardowej ceny subskrypcji miesięcznej, czyli 12.49 zł na zawsze. Jest jednej warunek - rejestracji trzeba dokonać bezpośrednio na stronie skyshowtime.com, a nie przez aplikacje mobilne czy Smart TV.Opróćz Samsung Smart TV, nowa platforma dostępna jest takżę poprzez stronę internetową: skyshowtime.com oraz aplikację SkyShowtime na urządzeniach Apple iOS, tvOS, Android TV, Google Chromecast i LG TV,SkyShowtime to nowa platforma streamingowa wchodząca na 20 europejskich rynków obejmujących ponad 90 milionów gospodarstw domowych. Serwis jest już dostępny w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Danii, Finlandii, Węgrzech, Kosowie, Czarnogórze, Macedonii Północnej, Norwegii, Niderlandach, Polsce, Portugalii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii i Szwecji. 28 lutego 2023 roku zadebiutuje w Andorze i Hiszpanii.