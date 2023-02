Startery eSIM w sieci Plus

Łukasz Szewczyk

• Plus wprowadza startery z wirtualną kartą SIM.

• Technologia ułatwia szybkie i łatwe korzystanie ze smartfona bez konieczności umieszczania w telefonie standardowej karty SIM.

eSIM to cyfrowa wersja karty SIM, zapisywana w postaci specjalnego profilu na urządzeniu obsługującym tę technologię. Wirtualna karta SIM umożliwia korzystanie z usług telekomunikacyjnych w ofertach na kartę od Plusa na takich samych zasadach jak w przypadku startera ze standardową, fizyczną kartą SIM. Instalacja wirtualnej karty SIM jest szybka i łatwa, dzięki czemu jest wygodnym rozwiązaniem dla turystów.Klienci wybierający starter z wirtualną kartą SIM od Plusa otrzymają na start paczkę 30 GB do wykorzystania przez 15 dni. Koszt startera wynosi 15 złotych, których równowartość będzie dostępna na koncie klienta w Plusie do wykorzystania na rozmowy, SMS-y, MMS-y, dodatkowe gigabajty lub zakup pakietu Bez Limitu i skorzystanie z promocji "Nawet 1500 GB na lata". Dodatkowo, po doładowaniu konta za 30 złotych, klienci otrzymują dodatkowe 30 GB do wykorzystania w ciągu roku.