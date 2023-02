Łukasz Szewczyk

Nowe promocje od Play i UPC. Dwa razy szybszy internet, Netflix w pakiecie z TV

• Nowe oferty promocyjne w Play i UPC

• Do 600 Mb/s w cenie 300 Mb/s

• Internet z telewizją w pakiecie z Netflix

W dotychczasowej ofercie dla nowych klientów Play zmienia prędkość internetu od UPC z 300 Mb/s na 600 Mb/s zachowując cenę - 50 zł miesięcznie po rabatach za zgody. Dodatkowo do oferty można wybrać bezpłatny dostęp do Netflix w ofercie Play. Decydując się na promocję i wybierając Netflix na rok pierwsze 4 miesiące korzystania z usługi otrzymuje się w prezencie



Przyspieszenie łącza dotyczy także ofert UPC z telewizją. Przy cenie 85 zł miesięcznie po rabatach za zgody klienci otrzymują cały pakiet multimedialnych możliwości, na który składa się internet do 600 Mb/s, ponad 135 atrakcyjnych kanałów telewizyjnych oraz Netflix na 12 miesięcy w prezencie



W obu ofertach w czasie trwania umowy klienci mogą korzystać z nowoczesnego routera Wi-Fi w technologii AC