Netia na wiosnę. Nowe oferty z Disney+

• Netia wprowadziła wiosenną ofertę promocyjną

• Światłowód z Disney+ i Telewizją 4K za 70 zł miesięcznie, na start przez 3 miesiące gratis.

W wiosennej ofercie promocyjnej Netii pojawiło się kilka nowości, wśród nich. W wariancie z prędkością pobierania danych do 300 Mb/s nowa usługa kosztuje 65 zł miesięcznie. Natomiast zestaw z podstawową usługą telewizyjną (pakiet TV S z 81 kanałami) w 4K, to wydatek 70 zł miesięcznie (ceny dla budownictwa wielorodzinnego na sieci własnej Netii, z uwzględnieniem rabatów za zgody marketingowe i e-fakturę).Dostęp do Internetu w technologiach światłowodowych można przyspieszyć do 600 Mb/s lub 1 Gb/s za odpowiednio 10 zł i 20 zł więcej miesięcznie w stosunku do ceny opcji bazowej (do 300 Mb/s).Za dodatkowe 10 zł miesięcznie usługę telewizyjną można poszerzyć do opcji ze 103 kanałami (Pakiet TV M 4K), natomiast za kolejne 25 zł, w stosunku do pakietu M 4K, klienci otrzymają dostęp do pakietu TV ze 189 kanałami (Pakiet L 4K). Do każdego z pakietów można dobrać sobie dodatkowe Pakiety Premium, wśród nich, np. Polsat Sport Premium razem z Eleven Sports za 20 zł miesięcznie lub Pakiet HBO również za 20 zł miesięcznie. Nowością jest pakiet Ukraina, który zawiera 8 popularnych kanałów i jest dostępny już za 10 zł miesięcznie.Jeszcze więcej mogą zyskać klienci, którzy zdecydują się dołączyć do rachunku za Światłowód z Disney+ i TV swój numer komórkowy. W zależności od wybranej taryfy komórkowej (np. taryfa Super 5G z 30 GB danych za 30 zł miesięcznie), do 24. miesiąca trwania umowy na Światłowód z Disney+ klienci otrzymają rabat w wysokości od 10 zł do 25 zł miesięcznie.Kolejną nowością w ofercie Netii jest. Wybierając tę opcję klienci zyskają w cenie usługi dostępowej kompleksową ochronę (m.in Kontrola Rodzicielska, która pozwala m.in. na ograniczenie dzieciom dostępu do niewłaściwych treści, ochronę bankowości online, ochronę przed wyłudzeniami oraz przejęciami kont) dla dwóch dowolnych urządzeń (komputery, smartfony, tablety). Bezpieczny dostęp do Internetu z prędkością pobierania danych do 300 Mb/s kosztuje 55 zł miesięcznie, czyli o 5 zł miesięcznie więcej niż usługa standardowa. Z jedyne 2,5 zł miesięcznie można więc zabezpieczyć najbardziej narażone na ataki urządzenia tj. smartfony, które standardowo nie są wyposażone w żadne profesjonalne rozwiązania popularnie określane jako programy antywirusowe.W każdym z wyżej wymienionych wariantów na start pierwsze 3 miesiące abonamentu klienci otrzymują gratis.Ceny usług dostępu do internetu dla budownictwa jednorodzinnego oraz na bazie sieci operatorów hurtowych, w tym przede wszystkim sieci zbudowanych w ramach POPC (Program Operacyjny Polska Cyfrowa) są 20 - 25 zł miesięcznie wyższe niż na sieci własnej Netii w budownictwie wielorodzinnym.W ramach opłat abonamentowych klienci otrzymują bez dodatkowych opłat nowoczesny router z szybkim WiFi, a w pakietach z usługami telewizyjnymi również dekoder (dla pakietów 4K - Netia EvoBox 4K). Natomiast dzięki aplikacji Netia GO ulubioną rozrywkę można śledzić w dowolnym miejscu i czasie, na dowolnym urządzeniu - Smart TV, komputerze, smartfonie lub tablecie.