Plus włącza 5G dla wszystkich klientów. Nowe oferty

Łukasz Szewczyk

• Plus włącza 5G wszystkim klientom i wprowadza nowe oferty na abonament głosowy, internet 5G/LTE oraz światłowód.

5G w Plusie / Fot. Plus

Nowa oferta abonamentowa w Plusie (od 8 marca 2023)

Abonamenty rodzinne w Plusie

Nowe oferty w Plusie

Światłowód z telewizją w Plusie (od 8 marca 2023)

Od 8 marca 2023 roku w ofercie głosowej dla klientów indywidualnych Plusa pojawią się abonamenty z większymi paczkami gigabajtów dla wszystkich, którzy chcą korzystać z dostępu do internetu w sieci 5G.Nowe abonamenty głosowe, podzielone na kategorie S, M, L oraz XL, pozwalają na zawarcie umowy nie tylko na dwa lata, ale także na rok. W abonamencie S za 39 zł/mies. do dyspozycji będzie pakiet 6 GB danych. W wariancie M za 59 zł/mies. do wykorzystania będzie 50 GB. Z olei 120 GB otrzymujemy w abonamencie L za 79 zł miesięcznie.Największy pakiet XL z 250 GB będzie kosztować 99 zł/mies.Decydując się na jeden z powyższych abonamentów można skorzystać z promocji zapewniającej dostęp do Disney+ na rok w prezencie.W analogiczny sposób skonstruowana została oferta dla firm. W abonamencie XS za 49 zł + VAT przedsiębiorcy otrzymują do wykorzystania co miesiąc pakiet 30 GB. Większą liczbą GB klienci biznesowi znajdą w abonamentach: S z pakietem 70 GB/mies. za 59 zł + VAT lub M z pakietem 120 GB/mies. za 69 zł + VAT. Również w ofercie dla firm dostępna jest promocja z Disney+ w prezencie na rok.Przedsiębiorcy mogą skorzystać z rozwiązania gwarantującego więcej internetu potrzebnego do pracy. W ramach zestawu firmowego podpisując umowę na 12 lub 24 miesiące wraz z abonamentem głosowym za 79zł + VAT ze 150 GB/mies. można otrzymać dodatkową kartę do internetu 5G/LTE z kolejnymi 150 GB bez żadnych dodatkowych opłat. Klienci biznesowi mogą się także zdecydować na ofertę za 99zł + VAT z dwiema kartami po 300 GB lub za 119 zł/mies. + VAT z dwiema kartami po 600 GB.Specjalna oferta dla małych i dużych rodzin pozwala dobrać kolejne abonamenty już od 29 zł/mies. z umową na rok. W ramach abonamentów rodzinnych także można otrzymać dostęp do Disney+ w prezencie na cały rok. Przy wyborze abonamentu rodzinnego za 29 zł/mies. otrzymujemy 50 GB miesięcznie, za 49 zł/mies. będzie to pakiet 120 GB miesięcznie, a za 69 zł/mies. aż 250 GB miesięcznie do swobodnego sufowania po sieci.Teraz dodatkowo Plus uruchamia specjalną usługę Asystenta Przenosin, która ułatwi klientom i całym rodzinom organizację wszystkich formalności związanych ze zmianą operatora. Wystarczy, że klient zostawi swoje dane kontaktowe na specjalnej stronie internetowej, a dedykowany Asystent skontaktuje się z nim i pomoże w całym procesie.Od 8 marca wprowadzona zostanie także nowa oferta internetu 5G/LTE z większą liczbą GB. Nowa oferta obejmuje siedem wariantów abonamentu przeznaczonego do mobilnej transmisji danych: XS - 50 GB/mies. za 39 zł/mies., S - 100 GB/mies. za 49 zł/mies., M - 150 GB/mies. za 59 zł/mies., L - 200 GB/mies. za 69 zł/mies., XL - 500 GB/mies. za 79 zł/mies., 2XL - 700 GB/mies. za 99 zł/mies., 3XL - 1000 GB/mies. za 129 zł/mies.Również w przypadku oferty internetowej użytkownicy mogą otrzymać dostęp do Disney+ na rok w prezencie. Klienci przenoszący internet do Plusa są zwolnieni z opłat przez pierwsze trzy miesiące.Dodatkowo Plus przygotował specjalne rabaty oraz podwojoną paczkę GB w ofercie internetu domowego z umową na rok. Osoby, które zdecydują się na zakup tej usługi wraz telewizją w abonamencie od 30 zł/mies. lub z ofertą głosową od 59 zł/mies. mogą skorzystać z promocji na internet 5G/LTE w zestawie z routerem:• 19 zł/mies. (zamiast 49 zł/mies.) za 200 GB,• 29 zł/mies. (zamiast 59 zł/mies.) za 300 GB,• 39 zł/mies. (zamiast 69 zł/mies.) za 400 GB,• 49 zł/mies. (zamiast 79 zł/mies.) za 1000 GB,• 69 zł/mies. (zamiast 99 zł/mies.) za 1400 GB,• 99 zł/mies. (zamiast 129 zł/mies.) za 2000 GB.Podane kwoty abonamentów nie obejmują kosztów zakupu routera.Podobna oferta została przygotowana dla klientów decydujących się na Plus Światłowód. Dobierając w tym samym dniu ofertę telewizyjną w abonamencie od 30zł/mies. lub głosową od 59 zł/mies., klienci w trakcie 12 miesięcznego kontraktu zapłacą:• 19 zł/mies. (zamiast 49 zł/mies.) dla szybkości 300 Mb/s,• 29 zł/mies. (zamiast 59 zł/mies.) dla szybkości 600 Mb/s,• 39 zł/mies. (zamiast 69 zł/mies.) dla szybkości 1 Gb/s.Plus stale pracuje nad rozwojem tej technologii w Polsce. Dlatego możliwość korzystania z 5G zostanie bezpłatnie udostępniona wszystkim użytkownikom sieci korzystającym z ofert Plus Abonament, Plus dla Firm, Plus Mix, Plus na kartę, Plus Internet, Plush ABO oraz Plush na kartę. Oznacza to, że z sieci 5G korzystać będą mogli wszyscy użytkownicy ofert abonamentowych, na kartę i internetu mobilnego.