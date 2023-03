Po co mi smartwatch? Do czego mi się przyda?

Materiał partnera

Smartwatche to nowoczesne zegarki, które w ciągu ostatnich lat zyskały na popularności. Kochają je mali i duzi. Kobiet i mężczyźni. Miłośnicy elegancji, jak i sportowego stylu. A za funkcjonalność doceniają wszyscy, którzy choć raz zdecydowali się na zakup inteligentnego zegarka. Dlaczego ta nowa technologia tak bardzo przypadła do gustu milionom osób? I do czego właściwie można wykorzystać smartwatch? Odpowiadamy!

Smartwatch to nowoczesny zegarek o dużej funkcjonalności. Nazywany jest zegarkiem inteligentnym, ponieważ łączy w sobie zalety klasycznego czasomierza z nowymi technologiami. W wielu sytuacjach może zastąpić smartfon, a jego przewagą są małe rozmiary. Smartwatch działa w oparciu o system operacyjny, na przykład Wear OS czy watchOS. Może też być połączony z telefonem bluetoothem. Wówczas sterowanie zegarkiem odbywa się za pomocą specjalnej aplikacji.Klasyczny zegarek zwykle ogranicza się do wskazywania czasu i daty. Czasami ma dodatkowe funkcje takie jak stoper czy minutnik. Smartwatch poza tym umożliwia między innymi śledzenie pracy serca, natlenienia krwi, czy chociażby aktywności fizycznej.Nowoczesne modele pozwalają na robienie zdjęć, odbieranie powiadomień z telefonu, a nawet wykonywanie połączeń bezpośrednio z zegarka. Wystarczy, żeby urządzenie było wyposażone w kartę SIM. Taka funkcja to bardzo wygodne rozwiązanie w smartwatchach dedykowanych dzieciom. Rodzice nie muszą się martwić, że ich pociecha zgubi telefon podczas zabawy z kolegami, a jednocześnie są z nim w stałym kontakcie. Na rynku dostępne są też smartwatche dziecięce wyposażone w GPS. Łącząc takie urządzenie z telefonem, rodzic może sprawdzić, gdzie dziecko się znajduje albo czy nie wyszło poza wyznaczoną strefę (funkcja ogrodzenie).Poza smartwatchami i analogicznymi zegarkami na ryku dostępne są jeszcze inne urządzenia odmierzające czas. Są to smartbandy - zegarki, których podstawową funkcją jest mierzenie aktywności fizycznej użytkownika, liczby przebytych kroków i tętna czy odebranie powiadomień z telefonu. Przeznaczone są one jednak dla sportowców i zwykle nie mają tak wielu funkcji, jak smartwatche.Inteligentne zegarki mogą być wygodnym uzupełnieniem smartfonu. Wyświetlają powiadomienia z aplikacji, dzięki czemu możesz sprawdzić, kto do Ciebie pisze lub dzwoni, gdy telefon leży w innym pomieszczeniu. W zależności do wybranego modelu możesz zobaczyć całą treść takiej wiadomości bądź tylko samo powiadomienie o jej pojawieniu się. Są też zegarki, które pozwalają na bezpośrednie odpisywanie na SMS-y.Smartwatche umożliwiają odbieranie i prowadzenie rozmów. To przydatne rozwiązanie, gdy wokół Ciebie jest głośno lub kiedy zostawisz swój telefon w innym pomieszczeniu. Wibrujący na nadgarstku zegarek ciężko przeoczyć. Ze smartwatcha możesz też sterować aparatem fotograficznym oraz odtwarzaczem muzyki w swoim telefonie. Możesz w nim zapisywać krótkie notatki w formie przypomnienia, a nawet sprawdzić zapiski w swoich kalendarzu.Smartwatche mają wspomóc funkcjonalność telefonów komórkowych, ale to nie jest ich jedyne zadanie. Mają w sobie też typowe funkcje smartbandów, dzięki czemu pozwalają śledzić aktywność użytkownika. Podczas treningu monitorują na bieżąco tętno, co pozwali określić, jaki wysiłek jest dla Ciebie bezpieczny.Zegarki mają też wbudowane GPS i żyroskop. To technologie pozwalające na liczenie kroków, zapisywanie przebytej trasy oraz wyliczenie ilości spalonych kalorii podczas aktywności. Większość modeli smartwatchów ma też dedykowane tryby sportowe. Na przykład bieganie, jazda na rowerze czy sporty siłowe. Kiedy wybierzesz taki tryb przed rozpoczęciem aktywności, zegarek będzie zliczał odpowiednie parametry, kontrolując cały czas saturację krwi, ciśnienie i tętno.Niektóre modele wyposażone są dodatkowo w monitory snu. Ta funkcja pozwala kontrolować długość snu oraz poszczególnych jego faz (sen płytki i głęboki). Sparowany z telefonem smartwatch codziennie przesyła do aplikacji informacji dotyczące jakości snu. Pozwala to na wygenerowanie raportu i sprawdzenie, czy faktycznie zachowujesz balans między aktywnością a wypoczynkiem.Zakup nowego zegarka to nie łatwa sprawa. Tym bardziej że producenci urządzeń prześcigają się w projektowaniu coraz to bardziej zaawansowanych technologicznie zegarków. Jeśli więc nie możesz zdecydować się na konkretny model, skorzystaj z rankingu smartwatchów . Z takiego artykułu dowiesz się, które modele są teraz na topie i czym się od siebie różnią. Umożliwi Ci to wybór najodpowiedniejszego zegarka. Takiego, który będzie spełniał wszystkie Twoje oczekiwania.Pamiętaj przy tym, że idealny smartwatch powinien być funkcjonalny, ale również dopasowany do Twojego stylu. Możesz wybrać zegarek o sportowym designie lub elegancki model, który z powodzeniem możesz zestawiać z garniturami czy garsonkami. Zwróć również uwagę, by smartwatch miał wytrzymałą baterię, szczególnie jeśli potrzebujesz modelu z funkcją prowadzenia rozmów. Zapewni Ci to maksymalną wygodę użytkowania.