Nowe pakiety Plusa na kartę. Więcej gigabajtów

Łukasz Szewczyk

• W ofercie Plus na Kartę pojawiły się dwa nowe pakiety z jeszcze większą liczbą gigabajtów.

• Nowi i obecni użytkownicy mogą skorzystać również z promocji, dzięki której otrzymają nawet 2000 GB na lata.

Nowa oferta w Plusie na kartę

Nowa promocja w Plusie na kartę

Plus przygotował dla użytkowników oferty na kartę pakiety z jeszcze większymi paczkami danych. Wybierając pakiet za 40 złotych do wykorzystania jest 35 GB po aktywacji pakietu i 15 GB za doładowanie konta, co daje łącznie aż 50 GB. W przypadku drugiego pakietu za 35 złotych jest to odpowiednio: 25 GB po włączeniu pakietu i 15 GB za doładowanie konta - czyli razem 40 GB. W ofercie pozostaje pakiet za 30 złotych, dzięki któremu użytkownicy otrzymują 15 GB z pakietu i 15 GB po doładowaniu konta, czyli 30 GB.Dzięki promocji "Nawet 2000 GB" nowi i obecni klienci mogą liczyć na dodatkowe, atrakcyjne paczki gigabajtów. Każdy użytkownik oferty na kartę, który będzie utrzymywał aktywny pakiet za 40 złotych, otrzyma dodatkowe 150 GB co miesiąc przez rok, czyli w sumie 1800 GB. I przy nieprzerwanym korzystaniu z 12 pakietów, może liczyć na kolejny dodatkowy bonus w postaci 200 GB. Razem to aż 2000 GB.W przypadku pakietu za 35 złotych i dostępnego wciąż pakietu za 30 złotych użytkownicy otrzymają co miesiąc przez rok 100 GB oraz na koniec 300 GB za nieprzerwane korzystanie z promocji przez 12 miesięcy. W skali roku będzie to nawet 1500 GB. Z niewykorzystanych danych można korzystać tak długo, jak długo będzie ważny pakiet. Tym sposobem zdobyte gigabajty mogą pozostać do dyspozycji użytkownika na lata.Nowi klienci mogą otrzymać dodatkowo 200 GB na początek. Aby skorzystać z dodatkowych gigabajtów należy kupić starter, w ciągu 30 dni od aktywacji wykonać doładowanie za min. 10 zł oraz wysłać SMS o treści ZGODA pod numer 80087. Wysłanie SMSa jest równoznaczne z wyrażeniem zgód na komunikację marketingową.. Użytkownicy ofert na kartę mogą korzystać przez 12 miesięcy bezpłatnym dostępem do 90 milionów piosenek w najwyższej jakości oraz 450 tys. klipów wideo w ramach usługi Tidal HiFi. Aby skorzystać z darmowej subskrypcji, użytkownik musi użyć kodu *101*11*555#, kliknąć zieloną słuchawkę, zaczekać na potwierdzenie usługi oraz zarejestrować swój numer telefonu na stronie plus.pl/tidal/konto.