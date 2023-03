Nawet 2000 GB na lata i więcej danych w nowych pakietach Plusha na kartę

Łukasz Szewczyk

Więcej gigsów w nowych pakietach Plusha. Po aktywacji nowego pakietu za 40 złotych do wykorzystania jest 35 GB z pakietu oraz 15 GB po doładowaniu konta, co daje łącznie aż 50 GB do wykorzystania. W przypadku pakietu za 35 złotych zgarnia się 25 GB po aktywacji pakietu i 15 GB po doładowaniu - razem 40 GB. Poza dużymi paczkami danych w przypadku obydwu pakietów zyskuje się rozmowy, SMS-y i MMS-y bez limitu. Dodatkowo, użytkownicy obydwu pakietów mogą korzystać z sieci 5G Plusa.Dodatkowo w Plushu można otrzymać 200 GB na 30 dni. W tym celu należy wysłać SMS o treści ZGODA pod numer 80600. Wysłanie wiadomości jest równoznaczne z wyrażeniem zgód marketingowych.Wybierając pakiet za 40 złotych na 30 dni w Plushu można zyskać łącznie nawet 2000 dodatkowych gigabajtów do wykorzystania nie przez rok, ale przez lata. Po aktywacji promocji - po wpisaniu kodu *136*11*2000#, a następnie kliknięciu zielonej słuchawki, fani Plusha będą otrzymywać co miesiąc paczki ze 150 GB danych. Korzystając z pakietu 12 razy bez przerwy co 30 dni, po roku można zgarnąć dodatkowo jednorazowy pakiet 200 GB. W sumie Plush daje nawet 2000 GB, z których można korzystać zimą i latem.Decydująć się na tańszy pakiet za 35 zł lub 30 zł można otrzymać nawet 1500 GB do wykorzystania przez lata. Po wpisaniu kodu, *136*11*1500# i wciśnięciu zielonej słuchawki, użytkownicy Plusha będą dostawać aż 100 GB przez 12 miesięcy. Po zachowaniu ciągłości doładowań można zyskać bonus 300 GB. W Plushu nie musisz martwić się o chomikowanie neta.Fani Plusha na kartę mogą cieszyć się przez 12 miesięcy dostępem do świetnej jakości muzyki od Tidal HiFi bez dodatkowych opłat. Aby skorzystać z darmowej subskrypcji, należy wpisać kod *101*11*555# i kliknąć zieloną słuchawkę, po otrzymaniu wiadomości załóż konto i ciesz się muzyczką przez cztery pory roku.