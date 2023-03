Grupa Play: Ponad 17 mln klientów. Integracja w UPC Polska

Łukasz Szewczyk

• Grupa Play ogłasza wyniki za 2022 rok

• 1,5 mln nowych klientów usług komórkowych i stacjonarnych

• Wzrost bazy mobilnej (bez M2M) do ponad 17 milionów klientów.

• Integracja Play z UPC Polska

Grupa Play ogłasza wyniki za 2022 rok. Liczba raportowanych klientów mobilnych (bez M2M) wzrosła do ponad 17 mln (+8,7 proc. rok do roku). Liczba aktywnych klientów mobilnych wzrosła do 12,8 mln (+5,2 proc. rok do roku). Liczba abonentów usług dla domu przekroczyła 2 mln dzięki dalszemu rozwojowi usług internetu stacjonarnego i telewizji, zarówno Play, jak i UPC.- komentuje Jean Marc Harion, Prezes Grupy Play.W 2022 roku Grupa Play mocniała pozycji rynką jako operator usług stacjonarnych,mobilnych oraz telewizji cyfrowej. W pływ na to miała szybka integracja i stworzenie jednego zespołu po przejęciu UPC Polska oraz uruchomienie pierwszej wspólnej oferty w mniej niż 50 dni po sfinalizowaniu transakcji. Wzmocnienie kompetencji w obszarze usług telewizyjnych OTT poprzez nabycie większości udziałów firmy Redge Technologies, Zwiększenie zasięgu usług dla domu do 7,5 mln gospodarstw domowych w Polsce. Stworzenie kompleksowego portfolio rozwiązań dla biznesu dzięki połączeniu usług Play, UPC i 3S.Grupa stawiała na dalsze inwestycje w rozbudowę sieci komórkowej i stacjonarnej w celu zapewnienia klientom wolności wyboru i dostępu do najwyższej jakości usług dla klientów w całej Polsce. Przekroczono próg 10 tys. stacji bazowych w połowie roku i uruchomienie łącznie804 nowych stacji, osiągając poziom 10 571 stacji na koniec 2022 r., z zasięgiem 5G wynoszącym ponad 50% populacji Polski. 110 tys. przyłączy światłowodowych. Umowa z InfraVia Capital Partners na utworzenie od 1 kwietnia 2023 roku spółki Polski Światłowód Otwarty Sp. z o.o., operatora największej otwartej stacjonarnej infrastruktury sieciowej w Polsce z celem zapewnienia zasięgu usług dla 6 mln gospodarstw domowychPrzychody ogółem przekraczały w 2022 roku 8,9 mld zł (wzrost o 22 proc.). Przychody z usług mobilnych wzrosły do 4,4 mld zł (+7,2 proc.)