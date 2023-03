Ponad 20 mln mieszkańców Polski w zasięgu sieci 5G Plusa

Łukasz Szewczyk

• Plus rozszerza zasięg sieci 5G.

• Dostęp do składającej się z blisko 3500 stacji bazowych sieci 5G ma już ponad 20 milionów mieszkańców Polski w prawie 1000 miejscowościach na terenie całego kraju.

Ponad 20 milionów mieszkańców Polski może już korzystać z technologii 5G Plusa. Zapewniającą maksymalną prędkość technologiczną pobierania danych do 600 Mb/s. Operator zwiększył w ostatnim czasie liczbę nadajników 5G do blisko 3500. Plus rozbudowuje sieć 5G we wszystkich rejonach Polski. Co istotne, zasięgiem 5G pokryte są zarówno duże miasta, jak i mniejsze miejscowości. Obecnie łącznia liczba miejscowości z dostępem do 5G Plusa sięga tysiąca.Szybkość pobierania danych w sieci 5G Plusa jest ponad trzykrotnie wyższa niż średnie prędkości pobierania z wykorzystaniem technologii LTE oraz niemal dwukrotnie wyższa niż prędkość ściągania danych w sieciach 5G innych operatorów.Z sieci 5G mogą korzystać wszyscy klienci sieci Plus korzystający z ofert abonamentowych, na kartę i internetowych. Wystarczy posiadać smartfon lub router obsługujący tę technologię.