Nowości w dekoderach Netia Evobox 4K

Łukasz Szewczyk

• Dekodery Netia EvoBox 4K otrzymały nową wersję oprogramowania, które wprowadza nowy układ głównego menu, aplikację Disney+ oraz funkcję wyszukiwania głosowego.

Automatyczna aktualizacja dekoderów Netia EvoBox 4K odbywała się w ciągu kilku ostatnich dni. Najnowsze oprogramowanie wprowadziło nowy układ głównego menu. Nowe (zorientowane pionowo) menu główne wyświetla się z lewej strony zaraz po uruchomieniu dekodera lub po kliknięciu zielonego domku na pilocie. W centralnej części widoku znajdują się listy z rekomendowanymi treściami, np. ostatnio oglądane kanały, aplikacja Sklep, polecane treści itd.Wraz z aktualizacją na dekoderach Netia EvoBox 4K pojawiła się aplikacja Disney+. Jest ona dostępna z poziomu menu głównego dekoderów obok takich aplikacji jak: Netia GO, czy Sklep. Aplikacja Disney+ to tysiące odcinków seriali i filmów dla całej rodziny od Disneya, Pixara, Marvela, National Geographic, ze świata Gwiezdnych Wojen oraz treści rozrywkowe pod marką Star.Kolejna nowa funkcja dekoderów Netia EvoBox 4K, to wyszukiwanie głosowe (wywoływane poprzez naciśnięcie przycisku mikrofonu na pilocie). Oprócz opcji przeszukania treści na kanałach TV, umożliwia ona przejrzenie biblioteki serwisu Netia GO, materiałów dostępnych w Giganagrywarce oraz Disney+.