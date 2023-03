Monitoring IP - na co zwrócić uwagę i jak wybrać odpowiedni?

Materiał partnera

Często podróżujesz lub potrzebujesz sprawdzenia, co dzieje się w firmie pod Twoją nieobecność? Chcesz poprawić wydajność w firmie, zmniejszyć niezgodności w towarze? Myślałeś może nad montażem monitoringu? Kamery IP to urządzenia, dzięki którym nasz budynek nie tylko staje się bezpieczny, ale możemy wykorzystać analitykę obrazu, która znacznie wpłynie na poprawę procesów.

Kamery IP - jakie modele wyróżniamy?

Monitoring - tehnologia analogowa czy IP?

Kamery IP - ile kosztują ?

Monitoring IP - na co zwrócić uwagę?

Monitoring IP - podsumowanie jaki wybrać?

W warunkach domowych, najpopularniejsze są rejestratory ip na 4 kamery oraz na 8 kamer.Istotnym elementem wpływającym na długość rejestracji obrazu jest również dysk przemysłowy do pracy ciągłej, im większa pojemność tym zapis nagrań będzie dłuższy. Aktualnie monitoring IP, umożliwia zdalne zarządzanie materiałem. Oznacza to, że nie musimy za każdym razem zgrywać nagrań będąc przy urządzeniu. Wszystko to możemy wykonać za pośrednictwem sieci i aplikacji.Adaptery i puszki do kamer to elementy, które podniosą estetykę montażu kamer oraz pozwolą ukryć elementy montażowe.Warto również przemyśleć zastosowanie zasilania awaryjnego UPS, dzięki któremu w przypadku zaników zasilania lub czasowych wyłączeń prądu, nasz system będzie pracował bez przerw.Najważniejszym elementem systemu Cctv są kamery do monitoring, od których zależy cały system. Nie ma kamer uniwersalnych przeznaczonych do konkretnie jednego typu budynków. Wybierając monitoring domu czy firmy, kamery warto aby były unikalnie dopasowane dla danego typu budynku. Modele kamer ip różnią się nie tylko rozdzielczością czy kątami widzenia lub zasięgiem. Zachęcamy do darmowej wyceny w firmie Zabezpieczenia Poznań, aby poznać wymagania i potrzeby danej inwestycji.W Zabezpieczenia Poznań wychodzimy z założenia, że każdy system jest nieco inny. Jeśli budynek posiada okablowanie koncentryczne i nie zamierzamy ingerować w infrastrukturę, wówczas pozostaje montaż kamer w technologii hybrydowej. Często klienci system analogowy, kojarzą jako system podstawowy, uproszczony. Niekoniecznie zawsze analog oznacza kiepski sprzęt. Kamery HIKVISION hdtvi lub Kamery Dahua Hdtvi pracują w rozdzielczości do 4k łącznie. Dla osób ze starszym typem okablowania, takie rozwiązanie daje spore możliwości działania.Jeśli nie posiadamy okablowania w budynku lub mamy założone kable sieciowe UTP, wówczas możemy spróbować zamontować monitoring IP. Zaletą przewodów UTP jest to, że działa na nich niemal każdy typ monitoringu, czyli zarówno systemy analogowe jak i cyfrowe ip.Kamery IP są bardziej zaawansowane, dają większe możliwości rozbudowy w przyszłości, technologicznie możemy wybrać kamery obsługujące inteligentną analitykę obrazu w wysokiej rozdzielczości. Szczególnie wartymi uwagi są kamery LPR z możliwością odczytu i rejestracji tablic rejestracyjnych. Wybierając odpowiednie kamery IP możemy np zautomatyzować parking, wejście do firmy poprzez rozpoznawanie twarzy lub sprawdzić stany magazynowe.Możliwości oczywiście jest sporo więcej, wszystko zależy od kreatywności zastosowania. Ciekawym przykładem są kamery tworzące mapy cieplne w sklepie o dużej powierzchni. W łatwy sposób zbadamy obszary o największym natężeniu ruchu, dzięki czemu możemy ulokować towar na wybranych regałach i zwiększyć sprzedaż. Inwestycja w zestaw kamer może zwrócić się bardzo szybko. Monitoring często kojarzony jest tylko z bieżącym podglądem i zapisem materiały, tymczasem technologia rozwija się szybko, a możliwości zastosowania sprzętu stają się bardzo wszechstronne.Tutaj pytanie zależy od tego, czy chcemy zamontować pojedynczą kamerę ip z rejestracją na karcie pamięci, czy wybieramy zestaw kamer wraz z rejestratorem i dyskiem twardym. Kolejnym czynnikiem jest sposób podłączenia. Zaletą technologii IP jest to, że możemy wybrać kamery ip wifi ze slotem na karty pamięci micro sd. Wybierając takie rozwiązanie oszczędzimy na kupnie rejestratora. Jest to ciekawa opcja dla gastronomii obwoźnej, gdzie nie ma potrzeby na więcej kamer. Dodatkową opcja we wybranych kamerach jest rejestracja obrazu w chmurze.Jeśli mamy szacować podstawowe koszty jednej kamery z kartą pamięci, możemy przyjąć ok 500 zł brutto za kamery 4mpx z kartą pamięci. Koszty wzrastają wraz z funkcjonalnościami dodatkowymi, takimi jak analityka obrazu, zasilanie solarne, wyższa rozdzielczość, itp.Stawiając na kamery zewnętrzne, pamiętajmy o odpowiedniej ogniskowej obiektywu. Dzięki temu dobierzemy kąt widzenia dla naszych wymagań. Ogniskowa 2,8mm to maksymalnie szeroki kąt wiedzenia pokroju ponad 100 stopnii., im ogniskowa się zwiększa np: 3,6mm tym kąt widzenia będzie węższy. Kolejne elementy to zasięg, standardem jako monitoring domu jest zasięg pokroju 30-40 metrów zarówno w dzień, jak i w nocy.Ciekawą opcją jest technologia Acusense, dzięki wybraniu kamer z analityka obrazu, możemy ustawić powiadomienia alarmowe, fałszywe alarmy zdarzają się bardzo rzadko i w łatwy szybko sposób przejrzymy nagrania po interesujących nas zdarzeniach np: przekroczenie linii, rozpoznawanie twarzy, zniknięci bagażu, rozpoznanie tablic rejestracyjnych itp.Kamery ip można również zintegrować z systemem kontroli dostępu lub wideodomofonem. Pamiętajmy, aby system łączyć w obrębie jednego producenta. Oznacza to, że jeśli wybieramy kamery marki Dahua, to wybierzmy wideodomofon i rejestrator również marki Dahua.Monitoring warto wybrać indywidualnie, oznacza to, że sprzęt możemy dowolnie wymiksować pod nasz budynek. Modeli jest sporo, niekoniecznie w każdym miejscu wymagane będą kamery z wysoką rozdzielczością czy analityką obrazu. Jeśli przykładowo posiadamy dom wolnostojący, możemy zamontować precyzyjne kamery na wjazd i wokół budynku, natomiast w pomieszczeniach typu piwnica powinny wystarczyć podstawowe modele kamer. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z opcji darmowej wyceny monitoringu w firmie Zabezpieczenia Poznań. Mamy pewność, że sprzęt zostanie wybrany precyzyjnie i unikniemy wybierania modeli niedopasowanych do budynku. Serdecznie zapraszamy.