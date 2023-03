Czy zakup oprogramowania w USD się opłaca?

Materiał reklamowy

Zakup oprogramowania to spory wydatek, nawet dla większości dobrze prosperujących firm. Warto wiedzieć, że można na nim zaoszczędzić, nabywając go w innym kraju. Jak tanio kupić oprogramowanie lub licencję w zagranicznych serwisach za USD? Jak rozliczyć się z podatku VAT w obcej walucie? Jaki kurs dolara uwzględnić? Odpowiedzi na wymienione pytania zawarliśmy w poniższym artykule.

Czy zakup oprogramowania w USD to zawsze import usług?

Jak rozliczyć się z podatku w obcej walucie?

Zakupy w USD. Jak wykorzystać kurs dolara?

Szerokie możliwości handlowe sprawiają, że zarówno wielu sprzedawców, jak i nabywców różnego rodzaju towarów lub usług decyduje się na transakcje międzynarodowe. Kiedy możemy mówić o imporcie usług? Wtedy, gdy zagraniczny podmiot nie posiada stałego miejsca prowadzenia swojej działalności w Polsce i nie zalicza się do grona podatników VAT w naszym kraju, zaś strona dokonująca zakupu to przedsiębiorca, który posiada stałą siedzibę swojej firmy na terenie RP. W tym przypadku, niezależnie od kraju, w którym znajduje się usługodawca, należy również liczyć się z obowiązkiem zapłaty wartości podatku VAT.Z uwagi na precyzyjnie określające tą kwestię przepisy prawne, w prosty sposób można stwierdzić, czy w danym przypadku w grę wchodzi import usług. Jeżeli dane oprogramowanie sprzedawane jest przez przedsiębiorcę, który prowadzi działalność zarejestrowaną na terenie Unii Europejskiej, należy liczyć się z koniecznością uwzględnienia w kwocie podatku VAT, którego krajowa stawka zgodna jest z konkretnym typem usługi.Oznacza to, że każdy zakup zagranicznego oprogramowania, wymagający pobrania go z witryny internetowej, dla podatników będzie importem usług. Zdarza się jednak, że najbardziej opłacalną opcją okazuje się być zakup oprogramowania nie z krajów leżących w Europie, a na przykład Stanów Zjednoczonych. Jak w tym przypadku przedstawia się kwestia importu usług? Nie jest to trudna procedura -- należy wyłącznie sporządzić wewnętrzną fakturę, w której naliczona zostanie wartość podatku VAT, co pozwoli uniknąć różnego rodzaju dodatkowych obowiązków związanych z rejestracją.Warto mieć na uwadze, że na osobie kupującej oprogramowanie za granicą od podatnika prowadzącego działalność na terenie Unii Europejskiej ciąży obowiązek rejestracji do VAT-UE, co wymaga dopełnienia formalności w urzędzie skarbowym. Należy w tym przypadku udać się do odpowiedniej dla swojego miejsca zamieszkania instytucji i wypełnić formularz VAT-R, w kolejnym kroku rozliczając podatek VAT. Ma to zastosowanie również wtedy, gdy regularnie opłacana jest wykupiona płatna subskrypcja. Podatek rozliczyć należy w miesiącu, w którym dokonano danego zakupu, zawierając w formularzu dokładną datę sprzedaży. W celu przeliczenia ceny produktu z obcej waluty na polskie złotówki, należy natomiast zasugerować się średnim kursem, który ogłoszony został przez NBP w ostatni z dni roboczych poprzedzających dzień ustanowienia obowiązku podatkowego.Podjęcie decyzji o zakupie oprogramowania z kraju, w którym honorowany jest dolar amerykański, w pierwszej kolejności wymaga wymiany waluty na tą właściwą. Cała procedura nie należy do skomplikowanych. Zakupu można dokonać w prosty sposób, bez konieczności wychodzenia z domu, korzystając z serwisu https://www.walutomat.pl/kursy-walut/usd-pln/ . Walutomat umożliwia nie tylko sprawdzenie jaki aktualnie obowiązuje kurs dolara, ale i korzystną wymianę PLN na USD, co znacząco sprzyja oszczędnościom. Ze względu na wymianę środków po kursie korzystniejszym niż bankowy, zakup oprogramowania za granicą stanie się opłacalną inwestycją. Dotyczy to również kwestii regularnego opłacania kosztownych licencji, dzięki czemu miesięcznie zaoszczędzisz sporą sumę środków finansowych.