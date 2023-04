Play sprzedał światłowody UPC Polska. "Owarty dostęp do infrastruktry"

Łukasz Szewczyk

• Play rozpoczął strategiczną współpracę z InfraVia, francuską firmą private equity specjalizującą się w inwestycjach infrastrukturalnych i technologicznyc

• Operator zapowiada, że tworzy "największą w Polsce stacjonarną sieć szerokopasmową"

Na podstawie podpisanej umowy, w dniu 31 marca 2023 roku InfraVia nabyła 50% udziałów spółki zależnej Play, Polski Światłowód Otwarty Sp. z o.o. W ramach umowy Play przekazał spółce zależnej aktywa sieci HFC UPC Polska obejmującej 3,7 mln gospodarstw domowych, a w ramach współpracy Polskim Światłowodem Otwarrym rozszerzy zasięg usług internetu szerokopasmowego do ponad 6 milionów gospodarstw w perspektywie średnioterminowej.Rozbudowa sieci światłowodowej oraz modernizacja obecnej infrastruktury HFC do technologii FTTH realizowana będzie w standardzie XGS-PON, co pozwoli operatorom na wykorzystanie sieci PŚO do świadczenia usług internetowych FTTH o prędkości do 5 Gb/s.Infrastruktura sieciowa będzie dostępna dla innych operatorów telekomunikacyjnych w otwartym i niedyskryminującym modelu dostępu. Finalizacja transakcji zmienia status quo na rynku poprzez udostępnienie największej sieci szerokopasmowej w modelu hurtowym każdemu operatorowi w Polsce, zapewniając lepszy dostęp do usług szerokopasmowych klientom w całym kraju.- mówi Jean Marc Harion, Prezes Grupy Play.