Łukasz Szewczyk

Polski Światłowód Otwarty. Duże inwestycje, pierwszymi operatorami Play i UPC

• Polski Światłowód Otwarty już na starcie dysponuje otwartą siecią szerokopasmową docierającą do ponad 3,7 mln gospodarstw domowych w Polsce.

• Do 2028 roku spółka planuje wybudować 2 mln nowych linii, by docelowo swoim zasięgiem objąć ponad 6 mln gospodarstw domowych.