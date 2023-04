BBC Player w usługach Play Now

Łukasz Szewczyk

• Do usług telewizyjnych PLAY Now i PLAY Now TV fioletowy operator dodał dostęp do BBC Player - serwisu VOD brytyjskiego nadawcy.

Sieć Play wprowadza do swojej oferty serwis BBC Player. Od 4 kwietnia 2023 roku materiały dostępne w BBC Player mogą oglądać osoby posiadające w Play Now lub Play Now TV Pakiet Extra lub Pakiet Rozszerzony.BBC Player to rozszerzenie oferty BBC Studios w Polsce o produkcje telewizyjne dostępne na żądanie. Jest to miejsce, w którym publiczność znajdzie cenione przez branżę brytyjskie seriale, poszerzające horyzonty filmy dokumentalne i programy lifestylowe, a także cenione przez rodziców i uwielbiane przez dzieci produkcje dla najmłodszych. Użytkownicy usługi telewizyjnej Play Now oraz Play Now TV uzyskają dostęp do szerokiej gamy gatunków z kanałów linearnych BBC Studios oraz premierowych tytułów dostępnych wyłącznie dla użytkowników serwisu.- mówi Zbigniew Pruski, Commercial Director w BBC Studios na Europę Środkowo-Wschodnią.W ofercie znajdą się takie propozycje jak komediowo-obyczajowy serial "Zdrady", znakomity dramat kostiumowy "Sanditon", gwiazdorski serial "Na wodach północy" z Colinem Farrellem i Stephenem Grahamem w rolach głównych oraz thriller kryminalny "Ragdoll" o zespole detektywów polujących na seryjnego mordercę w Wielkiej Brytanii.W serwisie nie zabraknie ponadczasowych klasycznych brytyjskich komedii, takich jak: "Czarna żmija", "Pan wzywał, milordzie?" i "Allo, Allo", wybranych programów przyrodniczych Sir Davida Attenborough, jak: "Attenborough i olbrzymi dinozaur z Patagonii", "Rajskie ptaki", "Jajko: cud natury" i filmy dokumentalne jak: "Putin i Zachód", "Opuścić Afganistan" i "Hongkong: walka o wolność".Najmłodsi odbiorcy też będą mieli powody do radości, dzięki BBC Player uzyskają dostęp do najczęściej nagradzanego tytułu dla dzieci ostatnich lat - serii "Blue" a także do "Superpyry", która opowiada historię pierwszego na świecie ziemniaczanego superbohatera oraz "JoJo i Gran Gran", ciepłego serialu animowanego celebrującego uroczą relację między dziewczynką i jej babcią.