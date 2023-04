Współpraca z agencją SEO. Sekrety zwiększania widoczności i zysków w Internecie

Materiał partnera

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektóre strony internetowe zyskują ogromną popularność, a inne zostają w tyle? Sekret tkwi w optymalizacji pod kątem wyszukiwarek, czyli SEO (Search Engine Optimization) oraz UX, czyli User Experience. Wykorzystując odpowiednie strategie SEO, możesz znacząco zwiększyć widoczność swojej witryny, przyciągnąć potencjalnych klientów i zdobyć przewagę nad konkurencją. Właśnie dlatego współpraca z profesjonalną agencją SEO jest tak ważna.

Wybór agencji SEO ‒ od czego zacząć?

Opinie i referencje

Doświadczenie i ekspertyza

Oferta usług i elastyczność

Komunikacja i transparentność

Okres wypowiedzenia

Forma rozliczenia

Rodzaje usług SEO

Audyt SEO

Analiza słów kluczowych

Relevancja fraz kluczowych

Wolumen wyszukiwania

Konkurencyjność

Intencja użytkownika

Optymalizacja techniczna

Link building

Monitorowanie efektów współpracy

Korzystanie ze specjalistycznych narzędzi

Śledzenie pozycji w wynikach wyszukiwania

Analiza linków zwrotnych

Optymalizacja konwersji

Decyzja o rozpoczęciu współpracy z agencją SEO to dopiero pierwszy krok. Spośród ofert wielu firm e-marketingowych, musisz wybrać tę, której powierzysz przygotowanie strategii i wdrożenie odpowiednich działań. Ważne też, by dobrze współpracowało Ci się z zespołem danej agencji. Co więc uwzględnić przy wyborze?Przed rozpoczęciem współpracy z agencją SEO, przeanalizuj opinie. Przeczytaj komentarze na forach czy w mediach społecznościowych, sprawdź referencje na stronie www . Dzięki temu zyskasz wiedzę, na temat doświadczenia innych firm, które współpracują lub współpracowały z daną agencją. Dobrze też sprawdzić, czy firmy, z którymi współpracuje agencja, naprawdę istnieją, w jakiej kondycji są ich witryny, na jakich pozycjach się wyświetlają.Upewnij się, że agencja SEO ma doświadczenie w branży oraz wiedzę na temat aktualnych trendów i zmian algorytmów wyszukiwarek. Dobrym pomysłem jest zwrócenie uwagi na rodzaje projektów, które realizowała wcześniej. Szukaj agencji, która ma doświadczenie we współpracy z firmami o podobnym profilu działalności, co Twój biznes.Agencje SEO oferują różne rodzaje usług, upewnij się więc, że dana oferta odpowiada potrzebom Twojego biznesu. Zwróć uwagę na elastyczność agencji, działania, jakie świadczy w ramach umowy. Sprawdź, co dokładnie obejmuje cena ‒ jeśli treści to, jakie i jak długie, jeśli artykuły sponsorowane, to na jakich portalach będą publikowane.Ważne jest, aby wybrać agencję, która oferuje kompleksowe usługi, ale jednocześnie jest w stanie dostosować ofertę do indywidualnych potrzeb i oczekiwań.Skuteczna komunikacja z agencją SEO jest kluczowa podczas współpracy. Upewnij się, że agencja jest otwarta na komunikację, chętnie odpowiada na pytania i przedstawia jasne plany działania. Agencja powinna być transparentna w swoim podejściu do realizacji projektu - od etapu planowania, przez realizację, aż po ocenę efektów.Przed podpisaniem umowy z agencją SEO, sprawdź okres wypowiedzenia oraz ewentualne warunki rozwiązania współpracy. Ważne, byś miał taką możliwość w przypadku, gdybyś chciał zmienić agencję lub zrezygnować z usług SEO.Różne agencje SEO mogą stosować różne formy rozliczenia, takie jak płatność za wynik, stała opłata miesięczna czy opłata za godzinę pracy. Zastanów się, która forma rozliczenia będzie dla Ciebie najbardziej korzystna. Uwzględnij budżet i swoje oczekiwania. Porównaj oferty różnych agencji i postaraj się wybrać tę, która będzie najbardziej efektywna kosztowo.Współpracując z agencją SEO, warto poznać różnorodność usług, które mogą być oferowane w ramach strategii optymalizacji wyszukiwarek. Poniżej przedstawiamy pięć kluczowych rodzajów usług SEO, które pomogą Ci zrozumieć, jak agencja SEO może wspierać Twój biznes na różnych etapach optymalizacji. Audyt SEO to kompleksowa analiza strony internetowej. Celem audytu jest zebranie szczegółowych informacji na temat kwestii technicznych, treściowych i linkowych, które mogą wpłynąć na pozycję strony w wynikach wyszukiwania.Audyt pozwala wykryć błędy, braki oraz obszary wymagające poprawy, umożliwia opracowanie skutecznej strategii SEO, wyznacza kierunek prac. Proces pozycjonowania zawsze powinien rozpoczynać się od audytu. Analiza słów kluczowych to proces badania fraz, na które pozycjonowana będzie witryna. Poznanie odpowiednich słów kluczowych umożliwi optymalizację strony www, na przykład treści, meta tagów, atrybutów alt.Relevancja słów kluczowych oznacza ich zgodność z tematyką Twojej strony internetowej. Dobrze dobrana fraza powinna odzwierciedlać treść strony, opisywać Twoją ofertę, być użyteczna dla potencjalnych klientów. Wybierając słowa kluczowe, warto pamiętać o tym, aby nie ograniczać się wyłącznie do frazy głównej, ale też wykorzystać frazy tzw. długiego ogona, semantyczne, synonimiczne.Wolumen wyszukiwania to liczba wyszukiwań danej frazy. Wybierając słowa kluczowe, warto zwrócić uwagę na te, które mają większy wolumen wyszukiwania, ponieważ przyciągają więcej potencjalnych klientów. Jednocześnie należy pamiętać, że frazy z dużym wolumenem wyszukiwania mogą być bardziej konkurencyjne i zyskanie widoczności na przykład w TOP3 może być bardzo trudne.Konkurencyjność słów kluczowych odnosi się do liczby stron internetowych, które próbują zdobyć wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania dla tych samych fraz. Im większa konkurencja, tym trudniej będzie osiągnąć wysokie pozycje dla danego słowa kluczowego. Dlatego warto znaleźć równowagę między wolumenem wyszukiwania a konkurencyjnością.Intencja użytkownika to cel, jaki stoi za wpisaniem danej frazy w wyszukiwarkę. Intencyjne słowa kluczowe można podzielić na trzy kategorie: informacyjne, transakcyjne i nawigacyjne.Na optymalizację techniczną strony internetowej bądź sklepu e-commerce składa się wiele działań. Są to między innymi poprawa struktury witryny, optymalizacja prędkości ładowania, responsywność, optymalizacja adresów URL, linkowanie wewnętrzne. Kolejne działania w zakresie optymalizacji technicznej to analiza pliku robots.txt, alt tagi, wdrożenie certyfikatu SSL, weryfikacja błędów 404.Optymalizacja treści, opracowanie harmonogramu, wdrażanie nowych tekstówBardzo ważne jest opracowanie planu dotyczącego kolejnych rozbudów, na przykład opisów produktów i usług oraz przygotowanie tematów artykułów blogowych i sponsorowanych. Następny krok to przygotowanie i regularne wdrażanie treści.Istotne jest, aby treści były wartościowe dla użytkowników i jednocześnie atrakcyjne dla wyszukiwarek. Dobra treść powinna być unikalna, dobrze napisana i zawierać odpowiednie słowa kluczowe.Link building to strategia zdobywania wartościowych linków kierujących na pozycjonowaną stronę internetową. Jakość linków zewnętrznych jest jednym z głównych czynników, które wpływają na pozycjonowanie strony w organicznych wynikach wyszukiwania.Niezależnie od tego, jak dobrze zaplanowana jest strategia SEO, kluczowe jest monitorowanie i mierzenie jej efektów. Regularne śledzenie wyników i analiza danych sprawią, że szybko zauważysz ewentualne problemy i ocenisz jakość pracy specjalistów.Specjalistyczne narzędzia, na przykład Google Analytics, to kopalnia danych na temat ruchu na stronie internetowej, zachowań użytkowników oraz konwersji. Regularne analizowanie tych informacji pozwala na identyfikację obszarów, które wymagają poprawy oraz na ocenę skuteczności poszczególnych działań SEO.Monitorowanie pozycji strony w wynikach wyszukiwania dla wybranych słów kluczowych jest niezbędne do oceny skuteczności działań SEO. Istnieje wiele narzędzi, które mogą pomóc w śledzeniu pozycji i zmian w rankingu. Możesz też wpisać w wyszukiwarkę ważną dla Ciebie frazę i sprawdzić, na jakiej pozycji się wyświetli.Jakość i liczba linków prowadzących na Twoją stronę internetową to istotne czynniki wpływające na pozycje w wynikach wyszukiwania. Sprawdzaj więc, jakie linki kierują na Twoją stronę, z jakich źródeł pochodzą. Duża liczba linków kiepskiej jakości, z podejrzanych źródeł, nietematyczne linki zwrotne, to niepokojące sygnały.Ostatecznym celem działań SEO jest zwiększenie konwersji. Dlatego ważne jest, aby śledzić wskaźniki konwersji, takie jak liczba zakupów, zapisów do newslettera czy wypełnionych formularzy kontaktowych. Analiza tych danych dostarczy Ci wielu informacji.Może być tak, że sklep jest widoczny w wynikach organicznych, generuje ruch, ale sprzedaż stoi w miejscu. Wtedy powodem może być nie SEO, ale na przykład brak szybkich płatności czy brak paczkomatu w sposobach dostawy.Podsumowując, wybór odpowiedniej agencji SEO może być kluczowy dla sukcesu Twojego biznesu. Przed podjęciem ostatecznej decyzji, przeanalizuj więc oferty poszczególnych agencji, zwróć uwagę na zakres usług, opinie, a także dodatkowe kryteria, takie jak okres wypowiedzenia czy formę rozliczenia.Pamiętaj, że dobrze dobrana agencja SEO będzie w stanie dostosować swoje działania do indywidualnych potrzeb i oczekiwań Twojego biznesu, co w efekcie przyczyni się do wzrostu widoczności strony internetowej, zwiększenia ruchu oraz konwersji. Współpracując z profesjonalistami, zyskasz wsparcie w osiągnięciu celów biznesowych oraz długoterminowy sukces na rynku online.