Łukasz Szewczyk

• Plus rozszerza program Plus Odkup o kolejnych producentów smartfonów.

• Dodatkowo, Plus wprowadza nowy abonament dla klientów odsprzedających iPhone i wybierających nowy smartfon marki Apple.

Plus odkupi używany smartfon

Od teraz program Plus Odkup pozwala na odsprzedaż posiadanego smartfona marek: Apple, Samsung, LG, OPPO, Motorola, Nokia, Realme, Sony czy Xiaomi i zakup nowego urządzenia podczas jednej wizyty w salonie. Ocena stanu technicznego telefonu jest wykonywana automatycznie poprzez dedykowaną aplikację i zajmuje to tylko kilku minut. Na podstawie otrzymanych wyników klient otrzymuje wycenę urządzenia. Uzyskane pieniądze przelewane są na konto abonenckie w Plusie i mogą być wykorzystane na dowolne usługi z oferty lub opłacenie rat za nowe urządzenie.Przykładowo, klient, który zdecyduje się odsprzedać smartfon Samsung Galaxy S21 5G 128 GB w bardzo dobrym stanie może otrzymać ponad 1000 złotych. Natomiast za Samsung Galaxy S20 128 GB na konto abonenckie wpłynie blisko 800 złotych. Użytkownicy Xiaomi Mi 10T Lite 5G 128 GB mogą zyskać ponad 400 złotych.Nadal dostępny jest także program, w ramach którego można odsprzedać używanego iPhone i kupić nowy w atrakcyjnej cenie. Użytkownicy korzystający z oferty Plus Odkup, mogą wybrać nowy iPhone z całej serii 14 - iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max wraz z abonamentem już od 59 zł/mies. z pakietem 50 GB.Klienci, którzy skorzystają z zakupu nowego iPhone dzięki programowi Plus Odkup, po dwóch latach mogą zdecydować się na kolejną wymianę smartfona. Dzięki dostępnemu już od kilku miesięcy programowi Plus Wymiana, po spłaceniu 24 rat za urządzenie mają możliwość zmiany używanego iPhone 14 na jeden z modeli marki Apple, które dopiero wejdą do sprzedaży. Pozostałe 12 rat zostanie anulowanych.