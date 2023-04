Jak podłączyć pada Xbox do PC? Podpowiadamy!

Materiał partnera

Granie na PC obecnie coraz bardziej przypomina granie na konsoli. Różnice między platformami stopniowo się zacierają. Dotyczy to również sterowania. W wielu typach gier bardziej komfortową opcją jest używanie pada zamiast myszy komputerowej i klawiatury. Z tego powodu wiele padów przeznaczonych do PC przypomina wyglądem i ergonomią kontrolery do Sony PlayStation i Microsoft Xbox. Po co jednak korzystać z kopii, skoro można mieć oryginał? Wyjaśniamy, jak pada do Xboksa podłączyć do komputera stacjonarnego lub laptopa.

Granie na komputerze z padem do Xbox - dlaczego tak?

Jak podłączyć pada Xbox do PC - poznaj wszystkie sposoby

Jak już wspomnieliśmy, w wielu grach sterowanie padem jest po prostu wygodniejsze i bardziej intuicyjne. Dotyczy to gier akcji, sportowych czy platformówek. Kupienie pada do Xboksa może przyczynić się do większej satysfakcji z gry. Będzie też idealnym rozwiązaniem dla tych osób, które mają w domu zarówno komputer, jak i konsolę Microsoft Xbox. Oba urządzenia można obsłużyć tym samym padem.W pierwszej kolejności omówmy kabel USB. Podłączenie kontrolera USB za pomocą przewodu to najprostsza opcja. Za każdym razem będzie działać bez zakłóceń. Jednak czy idealnie? Co do zasady. pad do Xboksa jest urządzeniem bezprzewodowym, gwarantującym użytkownikowi swobodę ruchu. Decydując się na kabel (nawet długi), tracisz jego największy atut. Z tego powodu warto rozważyć także inne możliwości.Przypomina do podpięcie głośników lub słuchawek. Po uruchomieniu pada należy aktywować moduł Bluetooth w swoim komputerze. Następnie, po wejściu w ustawienia systemu Windows, należy odszukać sekcję "Bluetooth i urządzenia" i tam kliknąć "Dodaj urządzenie Bluetooth lub inne". Gdy na padzie wciśniesz i przytrzymasz przycisk parowania, kontroler zostanie wykryty przez komputer i wyświetlony na liście dostępnych urządzeń. Po wybraniu ikonki z padem Xbox, zostanie nawiązane połączenie. Prawda, że proste?Alternatywą jest wykorzystanie interfejsu Xbox Wireless. To opracowany przez Microsoft sposób na łączenie akcesoriów z konsolą. Jakie daje korzyści? Przede wszystkim stabilniejszą łączność niż Bluetooth, mniejsze opóźnienia i większy zasięg. Brzmi kusząco - tylko jak z tego skorzystać? Microsoft dąży do tego, żeby dobre laptopy gamingowe miały wbudowany protokół Xbox Wireless, jednak to zdarza się stosunkowo rzadko. Jeśli komputer obsługuje Xbox Wireless, wystarczy wybrać tę opcję w ustawieniach systemowych - analogicznie jak Bluetooth. W innym przypadku do połączenia potrzebny będzie adapter podłączany do portu USB, który pobierze odpowiednie sterowniki i pomoże połączyć się z padem. Niektóre modele kontrolerów Xbox sprzedawane są właśnie w komplecie z takim adapterem.Jak widać, mając komputer, można grać dokładnie tak samo jak na konsoli Xbox - i to za pomocą tego samego pada. Jeśli masz w komputerze dobrą kartkę graficzną i silny procesor, sterowanie może być wygodniejsze, a oprawa wizualna - nawet lepsza niż na Xboksie.Sprawdź kontrolery na Xbox Series i pady na Xbox One sklepie MediaMarkt i wybierz ten, który najlepiej spełnia twoje oczekiwania.