Sztuczna inteligencja ochroni zawodników przed urazami

Łukasz Szewczyk

• Polski start-up opracował rozwiązanie, które pomoże ocenić ryzyko wystąpienia urazu stawu skokowego.

- informuje w wywiadzie dla agencji Newseria Innowacje Bartosz Borucki, współzałożyciel i prezes zarządu Smarter Diagnostics.Według MarketsandMarkets światowy rynek rozwiązań sztucznej inteligencji w opiece zdrowotnej wypracuje w 2023 roku 14,6 mld dol. przychodów. Do 2028 roku wzrośnie on do 102,7 mld dol. Wśród największych dostawców rozwiązań do diagnostyki obrazowej obserwowany jest trend polegający na integracji sztucznej inteligencji z systemami oprogramowania do obrazowania medycznego. Dzięki temu można przyspieszyć i zwiększyć dokładność analizy wyników badań, np. tomografii komputerowej.- wyjaśnia Bartosz Borucki.O tym, że zastosowanie sztucznej inteligencji to jedna z najbardziej obiecujących dziedzin medycyny, coraz mocniej przekonują się już nie tylko placówki zdrowia publicznego, ale i te, które współpracują ze sportowcami.- Innowacja dzisiaj wchodzi jak burza do sportu, w tym do zapobiegania urazom sportowym, bo przede wszystkim w sporcie najważniejsze jest nie leczenie urazów, ale zapobieganie im. Mamy coraz więcej rozwiązań związanych z monitorowaniem prowadzenia treningu, chociażby z monitorowaniem przeciążeń, jakie sportowcy przenoszą - ocenia prezes Smarter Diagnostics. - Sztuczna inteligencja daje nam to, że często możemy dużo niższym kosztem, dużo szybciej, sprawniej, z większą czułością wykrywać różnego rodzaju problemy, czy to monitorując ruch sportowców, czy to monitorując obrazy medyczne.W samych tylko Stanach Zjednoczonych rocznie dochodzi do niemal 9 mln urazów. Rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, które mogłyby na podstawie analizy badań obrazowych wskazać ryzyko kontuzji, mają więc bardzo duży potencjał wdrożeniowy, zwłaszcza tam, gdzie szybki lub stały dostęp do lekarza jest niemożliwy.- wyjaśnia Bartosz Borucki.SmarterAchillesMRI jest oprogramowaniem, które analizuje obrazy uzyskane podczas badania stawu skokowego rezonansem magnetycznym. Rozwiązanie opracowane przez polski start-up brało udział w badaniach pilotażowych we współpracy z wybranymi sportowcami. Firma współpracuje też z Instytutem Sportu w Warszawie. Komercyjnie oprogramowanie ma być w pełni dostępne na rynku jeszcze w rym roku, najpierw w konfiguracji dostosowanej do potrzeb pracodawców i klubów sportowych, a w drugiej kolejności - sportowców amatorskich.- zapowiada prezes Smarter Diagnostics.