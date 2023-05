5G Plusa przyśpieszy do 1 Gb/s. "Pionierskie rozwiązanie"

Łukasz Szewczyk

• Plus z sukcesem przeprowadził testy rozwiązania, które zwiększy szybkość transmisji danych w sieci 5G na bazie posiadanych aktualnie zasobów radiowych.

• Prędkość przesyłania wzrośnie dzięki włączeniu 5G na dodatkowym paśmie 2100 MHz oraz pionierskiemu zastosowaniu technologii agregacji pasm z wykorzystaniem technologii 5G.

5G Plusa / Fot. Grupa Polsat Plus

Plus pracuje nad rozwojem najszybszej sieci internetu mobilnego w Polsce. Jak przekonuje operator, dzięki zrealizowanym z sukcesem testom już wkrótce klienci Plusa będą mogli osiągać lepsze parametry transmisji danych. Do tej pory sieć 5G Plusa działała w dedykowanym paśmie 2600 MHz. Natomiast w najbliższym czasie, w wielu lokalizacjach na terenie całego kraju, transmisja danych w technologii 5G uruchomiona zostanie na kolejnym paśmie - 2100 MHz.Jak tłumaczy operator, efektywne wykorzystanie obydwu pasm umożliwia pionierskie zastosowanie agregacji dwóch nośnych, czyli łączenia pasm, w technologii 5G. Nowe rozwiązanie pozwoli na równoczesne wykorzystanie obydwu pasm: 2600 MHz i 2100 MHz do transmisji danych pomiędzy nadajnikiem a urządzeniem, z którego korzysta użytkownik 5G Plusa.- powiedział Jacek Felczykowski, Wiceprezes Zarządu operatora sieci Plus.Zastosowane rozwiązanie pozwala równocześnie na agregację 3 pasm - dwóch w technologii 5G (2600 MHz i 2100 MHz) oraz dodatkowo warstwy 4G (1800 MHz). Dzięki temu- zapowiada Justyna Kulka, Wiceprezes Zarządu operatora sieci Plus.Porównując sieć 5G Plusa do autostrady, wdrażane zmiany należy traktować jako dodanie kolejnych pasów ruchu, które jeszcze bardziej zwiększą prędkość transmisji danych. Agregacja 5G w Plusie zapewnia nową, dodatkową pojemność sieci 5G, czym różni się od zastosowanej przez pozostałych operatorów technologii dynamicznego dzielenia pasma (DSS) na częstotliwości 2100 MHz. W tym drugim przypadku nadajnik musi podzielić jedno, węższe pasmo pomiędzy użytkowników korzystających z 5G i 4G, więc aby dać miejsce tym pierwszym, musi zabrać je drugim.